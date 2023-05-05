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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 05 Mayıs 2023, Cuma

Kadınları kandırıyor

SELDA abla, dedem diyaliz hemşiresine aşık oldu anneannemi boşamaya kalktı. Zaten her ay kapıya bir kadın geliyor "Dedeniz evlenme teklif etti" diye. Ninem için "Ablam olur kendisi" diyormuş. Zihinsel engeli yok. Sadece "Bu uyuşuk kadın ömrümü çürüttü" diyor. Uyuşuk kadın anneannem oluyor. Selda abla bunların yüzünden evde kaldım, bir de sen konuşur musun lütfen. Rumuz; Son çarem

NİNEN SABRETSİN
S.U.CEVAP; Allah uzun ömür versin ama dedenin yaşında 'haftada üç gün diyaliz' insanı çabuk yıpratır.
Yani en son durak yine anneannen.
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