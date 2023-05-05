Kadınları kandırıyor
NİNEN SABRETSİN
S.U.CEVAP; Allah uzun ömür versin ama dedenin yaşında 'haftada üç gün diyaliz' insanı çabuk yıpratır.
Yani en son durak yine anneannen.
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