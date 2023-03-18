SELDA abla, 17 senelik evliyim, kocam tarafından aldatıldım. Kadının adını telefonuna 'Fahriy' diye kaydetmiş salak.
Sözüm ona erkek ismi yapmış.
Ailem diyor ki, 'zaten çok pişman boşama'... Rumuz; Embesil
İHANET VE ZEKA
S.U CEVAP; Şahsen aldatılacak isem zeki bir adam olsun isterim. Örnekte olduğu gibi; Yaşar isimli bir arkadaşımız vardı. Parası çoktu, haliyle sevgilileri de... Hafta sonları karısına "Ankara'da işim var" diyerek, Şişli'de bir otele halvete girerdi. Bu arada önemli, Varan otobüs muavinine de, İzmit'ten alınmak üzere bir kutu pişmaniye ısmarlanırdı. Ama 'etikette mutlaka günün tarihi yazacak!' Pazar akşamı "Ben geldim karıcığım, sana da İzmit'ten bak ne aldım!" diye girerdi kapıdan. Bu yıllarca böyle sürüp gitti. Yenganım sonradan işe uyandı mı hiç bilmem.
İhanetin aptalcası affedilir mi?
SELDA abla, 17 senelik evliyim, kocam tarafından aldatıldım. Kadının adını telefonuna 'Fahriy' diye kaydetmiş salak.
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