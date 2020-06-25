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Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Haziran 2020, Perşembe

Vallahi hava atmıyorum!

SELDA abla, üç tane sevgilim var. İkisi kanka. 19 yaşındayım, artık tek eşli olmak istiyorum ama karar veremiyorum. Biri tam aile kızı, sessiz, duru bir güzelliği var. Diğeri ateşten top ve çok esprili. Üçüncüsü ise zengin, beni hediyelere boğuyor. Kalplerini kırmadan vaziyeti tekil şahsa nasıl indirgeyebilirim? Rumuz; Boğa burcu

S.U.CEVAP; Neden dersen, insan birini yürekten seviyorsa, diğerlerini gözü görmez. Bu durumda üçünü de yeteri kadar sevmiyorsun. Demek ki sana, feleğini şaşırtacak bir kız lazım! Bak o zaman tanımadığın köşelere mail atacak vakit bulabilecek misin?

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Haberler Yazarlar Selda Uskan Vallahi hava atmıyorum!
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