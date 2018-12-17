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Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Aralık 2018, Pazartesi

Mutlaka bir yöntemi olmalı

SELDA abla, kızlar sana günlerdir bir soru soruyor, bir türlü ağzındaki baklayı çıkarmıyorsun.
Soru basit; Sevgilimizi nasıl kıskandırırız? Sen de diyorsun ki, "Katiyyen yapmayın!" Ablam benim, hatunlar 'elin adamını koluma takıp uluorta dolanayım' demiyor, şöyle ufak tefek masum bir yolu var mıdır onu merak ediyorlar. Hadi ablam maziyi şöyle bir karıştır, bir iki şey bulunur mutlaka...
Rumuz; Bufalo

Aa vallahi var!
S.U. CEVAP; Ama yemin ederim 'akıl' kayınpederimden gelmişti.
Evliliğimin ilk yıllarıydı saçımı civciv sarısına boyamıştım, rahmetli Arda görmemişti bile. Adnan abi (Benk) "Bak kızım" demişti, "kocan geldiğinde gözlerin şöyle halıya doğru dalsın gitsin. Birini düşünüyormuş gibi hafifçe tebessüm et.
İnan o öküz oğlumuz bile fark eder bunu." Sonuç mu; hayır fark etmedi!
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