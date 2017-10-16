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  1. Öldürülmekten kurtarabiliriz
Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Ekim 2017, Pazartesi

Adlarını yazın dünya öğrensin

32 yaşındayım. Peyzaj mimarı yüksek lisans öğrencisi, işletme mezunuyum. İstanbul'da ailemle yaşamaya çalışıyorum. Doğru ve özgün bir yayın yapıyorsunuz tebrik ediyorum. Lütfen benim sesimi duyurmama yardımcı olun. 2014'te komşu kadın ve oğlu tarafından darp edildim. Şikayet etmedik çünkü adaletın olmadığını biliyoruz. Vazgeçerler diye bekledik sustuk. Ama olmadı en sonunda beni döverek amaçlarına ulaşmaya çalıştılar.
Şikayet ettik rapor aldım. Fakat savcı beni çağırmadı bile, onlar savcıya ifade verdi, beni esas döven oğlu müşteki oldu. Amacım yorum almak değil, sadece bu anne-oğulun adlarını ifşa etmek istiyorum. İmza; Dilek Koca

S.U. CEVAP; Maalesef isim yayınlayamıyorum ama senin adına bol bol beddua edebilirim. Zaten bedduanın bu kadar artmasının nedeni adalet mekanizmamızın doğru işlememesi yüzünden.
Canımızı yakanlara yapacak şeyimiz kalmayınca hırsımızı bu şekilde alıyoruz.

ÖLMEYE BİLE HAKKIM YOK
Selda abla çok kötüyüm Dertleşmek istedim. Yaklaşık 12 aydır işsizim. İki evladım var, ne yapacağım bilmiyorum. Bana bir yol gösterin. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Benim yerimde olsan ne yaparsın? İmza; Halil Karaman

S.U. CEVAP; İşsiz kalmanın en kötü yanı tüm hayatımız üzerinde büyük izler bırakması. Söylemesi kolay biliyorum ama önce bunun 'dünyanın sonu olmadığına' kendini ikna eder misin?
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