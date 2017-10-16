Adlarını yazın dünya öğrensin
Şikayet ettik rapor aldım. Fakat savcı beni çağırmadı bile, onlar savcıya ifade verdi, beni esas döven oğlu müşteki oldu. Amacım yorum almak değil, sadece bu anne-oğulun adlarını ifşa etmek istiyorum. İmza; Dilek Koca
S.U. CEVAP; Maalesef isim yayınlayamıyorum ama senin adına bol bol beddua edebilirim. Zaten bedduanın bu kadar artmasının nedeni adalet mekanizmamızın doğru işlememesi yüzünden.
Canımızı yakanlara yapacak şeyimiz kalmayınca hırsımızı bu şekilde alıyoruz.
ÖLMEYE BİLE HAKKIM YOK
Selda abla çok kötüyüm Dertleşmek istedim. Yaklaşık 12 aydır işsizim. İki evladım var, ne yapacağım bilmiyorum. Bana bir yol gösterin. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Benim yerimde olsan ne yaparsın? İmza; Halil Karaman
S.U. CEVAP; İşsiz kalmanın en kötü yanı tüm hayatımız üzerinde büyük izler bırakması. Söylemesi kolay biliyorum ama önce bunun 'dünyanın sonu olmadığına' kendini ikna eder misin?
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- Selda Uskan
- Adlarını yazın dünya öğrensin
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