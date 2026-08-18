Selda Uskan

Selda teyze merhaba! 15 yaşındayım. Çocukluğumdan beri arkadaşlarım tarafından sevilmiyorum!

Maddiyat olarak faydalanıyorlar ama olay samimi duygulara gelince kaçıyorlar. İçlerinde beni dinleyen tek kişi var, o da benim gibi dışlanan biri. Ama anneme göre arkadaşlık etmem gereken tek kız! Aslında kızın hedefleri var ve çok çalışkan.

Ama bizim grup arkasından 'ezik' diyor. (Benim arkamdan da 'Çok konuşuyor, boş konuşuyor' diyorlarmış!) Selda teyze insan ne yapar da arkadaşları arasında bir numaraya oturur? Kendine faydalı arkadaşı nasıl seçer?

Rumuz: Yalnız böcek

ASLINDA ÇOK KOLAY

S.U. cevap: Böcek'cim öncelikle, hayatını inşa etmek için canla başla çalışan insandan korkma; çünkü ne seni incitecek vakti vardır, ne de böyle bir niyeti.

Esas tehlikeli olan, çevrene üşüşmüş o eğlence odaklı olanlar. Sana zamanı haybeye geçirtirler ve günün sonunda elde koca bir sıfırla bırakıp, yeni sahte mutluluklara koşarlar. Değerli olmak ise iyi niyet ve vicdanla başlayan, kendine her yönde yatırım yapmakla devam eden bir olgudur. Ve sanıldığı kadar zor değildir.