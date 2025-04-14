Selda Uskan

SELDA ablacım, lütfen akıl ver. Ben 20 yaşında 20 flörtü olmuş, 20 kez terk edilmiş ama hala akıllanmamış bir kızım. Tabi yanlış anlaşılmasın, bu sayıların çoğu kafe buluşmalarıyla geçiştirilmiş ilişkiler. Çünkü hep yanlış erkek seçiyorum. Ama neden böyle yapıyorum hiç bilmiyorum. Galiba deneyimli birinin görüş ve öngörüsüne gereksinmem var. Sevgilerimle...

Rumuz; Nisa Polen

UNUTMAK İÇİN DİĞERİ

S.U. CEVAP; Nisa'cım, bu güne kadar edindiğim aşki tecrübelerimi soruyorsun.

Şöyle ki; biz kızlar, bizi terk eden adamın ardından, onu unutturacağını sandığımız başka bir adam buluyoruz!

Tabii alelacele bulunan hıyardan hayır mı gelir, bu kez ikisinin birden acısını çekiyoruz.

Senin gibi telaşe eğilimli kızlarda ise bu sayı üçü–beşe katlanabiliyor ama dert etme.

Şimdi formülü söylüyorum;

Erkekten çok daha değerli ve faydalı uğraşlar edinip, süreci en az hasarla atlatmak bu işin temel kuralı... Ki yeni kısmetimize daha dingin bir ruh haliyle 'Hayatıma hoş geldin hayatım' diyebilelim.

Ok' mi Nisa'cım?