Terim’in Corona imtihanı!

MÜMTAZ ve nezih medyamızın 'dokunma yanarsın' ön kabullerinden biri de Fatih Terim. Oysa en azından ben biliyorum ki, belli bir edep dairesi içinde Terim de her toplumsal figür gibi eleştiriye açıktır, yani tipik bir şeyh uçmuyor müritler uçuruyor durumuyla karşı karşıyayız, 30 yıldan fazladır.

Corona vebasıyla ilgili bir hatırlatma/uyarı ile başlayalım.

Notalardan ruhlara üflenen şaheserler yaratan Çaykovski, insanlık koleradan kırılırken, bir anlık dalgınlığını hayatıyla ödemişti. (1893) Zira ismi "Martı=Zinos" anlamına gelen Çayka, bir bardak kaynatılmamış su içmişti!

Türkiye'nin çok büyük başarıyla sürdüregeldiği Corona ile savaştaki göreceli iyileşmeye aldanıp, aman, tedbiri elden bırakmayalım.

Üstelik seni beni bilmem kaç yıl sonra kimse de hatırlamaz!



TERİM'İN AÇMAZI

Galatasaray'ın seyircisiz macta BJK ile golsüz biten maçının ardından mikrofonlara kükreyen bir aslana tanık olduk. Sayın Fatih Terim, camia olarak seyircili oynamaya koşullanmış takımın TD'si olarak, maçın seyircisiz de olsa oynatılmasına çok sert tepki veren bir spor adamına evrildi!

Terim pandemiye atfen;

"top toplayıcı çocukların eldiven takması bir şey ifade etmez, bizim canımız ailemiz yok mu?

Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" dedi. Ki camia olarak 2 gün icindeki tarife muhtaç savrulmaya rağmen, insanca ve çok haklı bir tepkiydi.



'BAHANE ARAMAYALIM'

20 Nisan'da Terim'in yeni bir açıklamasına tanık olduk;

"Bahane üretmeyelim, yapacak bir şey yok çıkıp oynayacağız" Şerbetli olduğumuzdan, küçük dilimize hala yerinde şükür! 15 Mart'ta, yani Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden 4 gün sonra ve toplam 1 ölümün yaşandığı gün o zehir zemberek açıklamayı yapan, ailesinin ve kendi canının yaşam hakkını cok haklı nedenlerle savunan Fatih Terim'den; 20 Nisan'da, yani hergün ortalama 4 bin yeni vakanın tespit edilip 100'den fazla ölü verdiğimiz günlerden bir günde, "bahaneye gerek yok, çıkıp oynayacağız" diyen Fatih Terim'e dönüşümün neden ya da nedenleri ne olabilir?

Düz mantıkla 'benimki can diğerleri patlıcan' olarak okunabilecek bu dönüşüm fena halde izaha muhtaç.

Diyalektik metodoloji, determinizm ve mantığı yerle bir eden bu savruluş, vicdanlarda kapanmaz yaralar açar.

Fatih Terim'in bu konuda son sözünü söylemediğini, en azından temenni ediyorum. Zira o babacan figürle bu acıklamalar arasındaki çeliski, acı tebessümlerin de kaynağı.

Herhalde, müzesinde onlarcası bulunan, daha geride kalan son iki yılın şampiyonu olarak da, doymak bilmez bir kupa iştahına koca bir kariyeri kurban verecegini düşünmüyoruz!



'TEK BİR ŞAKA BİLİRİM'

İrlandalı Yazar ,George Bernard Shaw, 'tek bir şaka bilirim, o da hakikati söylemektir' der.

Kimse söylememiş olmasın, diye...