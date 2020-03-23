Şeytana uyma Sayın Sepil!
KONUŞULMAYAN BİR KONU
Sonrasında Mustafa Cengiz'in açıklamasıyla birlik toplantısında bu konunun hiç konuşulmadığını öğrendik, ardından Ahmet Ağaoğlu da aynı şeyi söyledi. Yani sayın Sepil toplantıda konuşulmayan bir konuyu Türkiye'nin gündemine taşımıştı.
Peki ama neden ve kimin adına? Göztepe ve İzmir'in kalbimizdeki yeri bakidir.
Kendi kulübünü hiç ilgilendirmeyen bir konuda Bekçi Murtaza'lığa soyunarak lüzumsuz bir açıklama yapan Mehmet Sepil'den beklentimiz, hakkın ve hakkaniyetin yanında durup, şeytana uymamasıdır.
MHK VE TETİKÇİ HAKEMLER
30-40 yıldır İstanbul Oligarşisine karşı bir onur savaşı veren ve sadece son iki maçında MHK ve tetikçi hakemleri Aydınus_Kalkavan eliyle cerrahi müdahaleyle 4 puanı gasbedilen Trabzonspor ve camiası, patlama noktasında yaşadığı med-cezirlerin sınırında daha fazla duramaz, bunu herkesin bilmesinde büyük yarar var. Gerçekliği henüz tam olarak kavranılamayan Corona belasına karşı topyekün bir mücadele içindeyken, bu tür algı ve yoklama oyunları sadece öfke yaratır ve biriken öfke, hiç beklenmedik bir anda patlayabilir.
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