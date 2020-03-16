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  • 16 Mart 2020, Pazartesi

Çete yine işbaşında

TRABZONSPOR kazanırsa tarihsel bir eşiği geçeceğinin farkındaydı, dikkatli ve istekliydi bordo mavililer.
Ama bu gerçeğin farkında olan sadece Trabzon değil, TS'ye husumetini resmileştiren Merkez Hakem Kurulu ve tetikçi hakemleri de olası bir Trabzonspor galibiyetinin sonuçlarını önceden görebilecek bir birikime sahiptiler.
Zira orta düdük Fırat Aydınus, gözlerinin önünde Wakame'ye yapılan penaltıya körleşti, VAR Mete Kalkavan da, kendi hakkını aramaktan aciz TS oyuncuları gibi bu infazın gönüllü seyircisi oldu. Ayıptı, rezillikti, lakin sistemin ayıpla rezillikle bir derdi yoktu.

BÜYÜK BAŞARI OLUR
Hakem takdirlerini de yanına alan Başakşehir, 2. yarıya Aydınus güvencesiyle daha özgüvenli çıktı ve TS kalesini yoklamaya başladı. Visca pası Demba ba golü sırasında TS'li 3 defans oyuncusunun halini ne siz sorun ne ben söyleyeyim.
Skrtel'in Sosa pasını gole çevirmesinin ardından sahneye yine Aydınus çıktı ve kuralları çiğnemek pahasına bir TS atağını kesmeye utanmadı. Hakem böyle "tavır" koyarken, Sosa hakem çalmadığı halde top eline çarptı diye taca bıraktı; sportmenliği bu ülkede bir karşılığı varmış gibi...
TS, Oligarşi uşağı bu hakemlere rağmen şampiyon olacaksa, yüzyılın en değerli başarısı olur.
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