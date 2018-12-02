Ekuban’ın gurur gecesi
Ama vitesi büyütmek kaliteyi beraberinde getirmeyince, artan sadece didişmenin şiddeti oldu.
KAYSERİ'NİN İŞİ ZOR
Sosa ortasında gelen Ekuban golü, Trabzonspor için 3 puandı. Ama gole imza koyan oyuncu için henüz günler önce kaybettiği annesine gönderilmiş "anne bak senin oğlun milyonlarca insanı sevindirdi, benimle gurur duyabilirsin" mesajıydı.
Vahid'in golü sadece İstatistik olarak değer kazandı.
Kayserispor iç saha maçlarında bu kadar puan kaybı yaşarsa lige tutunmaları zor.
Belli ki sadece saha içinde değil saha dışında da çok ciddi sorunları var.
MAÇIN EN İYİSİ: EKUBAN
Attığı gol galibiyeti getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAPUNARU
Kayserili futbolcu gününde değildi.
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