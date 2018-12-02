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Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 02 Aralık 2018, Pazar

Ekuban’ın gurur gecesi

BİR önceki maçta ezeli ve 'edebi' rakibine karşı tetrazon balığı gibi başlangıç yapan ve rakibi piranha gibi ısıran Trabzon , direkle buluşan iki şutuna rağmen Kayseri'de ilk yarıda bu görüntüsünden çok uzaktı diriliş için bu maçı hedefine koyan ev sahibi için de , aşırı motivasyona bağlanabilecek bir dağınıklık vardı.Birkaç cılız deneme dışında pastırmacılar da ilk yarıyı boşa harcadı. İkinci yarıya iki takım da vites büyüterek başladı.
Ama vitesi büyütmek kaliteyi beraberinde getirmeyince, artan sadece didişmenin şiddeti oldu.

KAYSERİ'NİN İŞİ ZOR
Sosa ortasında gelen Ekuban golü, Trabzonspor için 3 puandı. Ama gole imza koyan oyuncu için henüz günler önce kaybettiği annesine gönderilmiş "anne bak senin oğlun milyonlarca insanı sevindirdi, benimle gurur duyabilirsin" mesajıydı.
Vahid'in golü sadece İstatistik olarak değer kazandı.
Kayserispor iç saha maçlarında bu kadar puan kaybı yaşarsa lige tutunmaları zor.
Belli ki sadece saha içinde değil saha dışında da çok ciddi sorunları var.

MAÇIN EN İYİSİ: EKUBAN
Attığı gol galibiyeti getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SAPUNARU
Kayserili futbolcu gününde değildi.
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