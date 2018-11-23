Fırtına
Sağım solum San Remo sosyetesi gibi, hanfendiler beyfendilerle dolu, çayı yudumlarken bile belli bir ihtiyat gelip oturuyor dudaklara. Yalnız, halkın takımı olarak olagelen Fenerbahçe ile Fenerbahçe mahallesi sakinlerini karıştırmasın kimse, burada hepi topu 17.657 kayıtlı kişi yaşıyor ve domografilerine bakınca da Galatasaraylılar'ın çoğunlukta olduğu bile düşünülebilir.
Esasen halkın takımı hangisi, elitlerin! hangisi sorusu da kendini imha etse yeridir.
Niye mi dediniz?
İki kulübün misyonları ile başkanlarını yanyana yazın ve tabloya sakince bakınız; Halkın takımı F.Bahçe'nin başkanı ülkenin en elit ailesinden...
HER ŞEY OLABİLİR
Elitlerin takımı G.Saray'ın başında Antepli bir Anadolu çocuğu!
Keselim burada!
Trabzon'da kim kazanır!
İnşallah futbol dışı etkenlerin elinin değmediği bir mücadele olur ve bir kazanan olursa da hak ederek kazanır.
Ha denebilir ki, özellikle Trabzon-F.Bahçe maçlarında skoru saha içi işlerin belirlemesi son ihtimallerden biridir, ona da itiraz edemeyiz.
DENGESİZ KADRO
Mevcut kadrolar üzerinden değerlendirme yapınca hem Trabzon hem de F.Bahçe'nin kadro mühendisliklerini, mühendisten çok "Çavuşlarına" teslim ettiklerini rahatça söylenebilir.
Daha önce de vurguladım, Trabzonspor yetenekli ayakların çokluğu ile her rakibini 4'leyebilir, dengesiz kadrosu ile de her rakipce 4'lenebilir.
Ki, 5-0 kaybettiği son maçını 5-0 kazanabileceği de çok sık dillendirildi.
F.Bahçe'nin de tam olarak Trabzon gibi olmasa da, benzer durumda olduğu, her rakibi yenip her rakibe yenilebilecegini söylesem abartmış olmayız.
HÜCUM OYNAMALI
Türkiye'nin en yetenekli 3-5 adamını orta saha ve forvet arkasında buluşturan bordo-mavililer için, sorunlu defans hattı ile yüzleşmemek için yapabileceği tek şey,topu rakip kaleye yakın tutup skoru koparacak son vuruşları yapmaktır.
Trabzon bunu yapabildiği ölçüde 3 puana yakın, tersinde ise uzak olacaktır. Yazılı kelam, Trabzonspor için hücum oyunu bir keyfiyet değil zorunluluktur.
Şike sezonunun negatif enerjisini fırsata dönüştürmesini her dönem başaran, ama son yıllardaki en zayıf kadrolardan biriyle sahaya çıkacak Fenerbahçe, oyunun boyunu gol yemeden uzatacağı her dakika, hedefine biraz daha yaklaşacaktır.
FIRTINA'DA 3 İSİM
Trabzon'da Yusuf, Abdülkadir ve Sosa, Fenerbahçe'de ise Valbuena ve görev alması halinde Mehmet Ekici'nin performansları belirleyici olacaktır.
Tabi hakem 'Bi dakka ben varım' demezse...
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