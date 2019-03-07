Güçlü Türkiye Güçlü Kadın
YARIMDAN 1 OLMAZ...
Ben de, bu güzel toplantıda 2 oturum yönettim. İlki Siyasette Kadın konusuydu ve bana göre Türkiye'de son 17 yıldaki kadınların siyasetteki temsiline en güzel örneklerden biri olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in anlattıklarıyla, kadınların hem siyasetteki temsilinde hem etkinliğinde ve hem de karar verme mekanizmalarında nereden nereye gelindiğine, Başkan Erdoğan'ın toplumun her kesiminde olduğu gibi siyaset alanında da kadınların önde olması için nasıl önemli bir rol oynadığı çarpıcı şekilde ortaya kondu. Güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarını anlatırken işte, sporda birinci ağızlardan dinlerken, sanatta da güçlü kadınlar unutulmadı. Yılların film sanatçısı Hülya Koçyiğit'in, Sevgili Nihan Günay ile söyleşisinde, renkli dünya içinde şöhret ile birlikte mutlu bir aile de kurulacağı Hülya Hanımın son derece zarif ifadeleriyle anlatıldı. Ve, günün son söyleşisi, Türkiye'nin Süper Starı Ajda Pekkan ile benim yaptığım söyleşi idi. Pekkan'ın, başarısını bir işkadını mantığıyla ifade etmesi en ilginç mesajıydı: "Bir hayal yarattım, adını Ajda Pekkan koydum. Ajda Pekkan markasını bir şirket olarak, kendimi de CEO'su olarak gördü." Özetle; güçlü Türkiye'nin siyasetten sanata, spordan akademik yaşama, iş dünyasından sivil topluma kadar rol-model olmuş güçlü kadınlarının verdikleri tüm mesajlar, başka kadınlara ışık ve yol, erkeklere de zihin açan etkisi ile çok etkileyiciydi. Bir elmanın yarısı olarak, yarımdan 1 olmayacağını bilen aklı başında insanlar olarak; Türk kadının her alanda her zaman daha iyi yerde olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir ve birlikte olmaya söz verdik.
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