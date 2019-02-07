Görünen köyün kılavuzu...
"HDP yönetimine ve seçmenine söyledik; Cumhur ittifakına karşı CHP ve İP desteklenecek!" Yetmiyor;
Pervin Buldan aynı şeyi seslendiriyor;
İstanbul, İzmir ve Adana, Ankara başta olmak üzere belli büyükşehirlerde Millet ittifakının adaylarını destekliyoruz, aday çıkarmıyoruz!". Zaten HDP'nin İzmir İl Başkanı; Tunç Soyer'in ismi açıklanır açıklanmaz açıklamadı mı: "İzmir'de adayımız CHP'li Soyer'dir!" Bütün bunlar yetmiyor gibi; ATV ana haberde Pazartesi günü yayınlanan özel haberde;
Antalya HDP İl Eş Başkanı ve PM üyesi ile CHP'nin İl Başkanı ve PM üyesi 6 kişi 2 ayrı yerde uzun uzun sohbet edip, ne konuşmuş olabilirler sizce? Elbette 31 Mart seçimlerinde işbirliği ve ittifak!
Hal böyle olunca; neden HDP'nin ve Kandil'in bağıra bağıra haykırdığı ama CHP'nin de her ne hikmetse bir türlü mahçupluktan kurtulamayıp inkar üstüne inkar ettiği bu ittifak yalanlanır anlamak gerçekten zor.
CHP'nin özellikle İstanbul'un ilçeleri olmak üzere kritik yerlerdeki aday profiline bakmanız bile yeterli iki taraf arasındaki işbirliği ve ittifakı görmek için. Bakınız attığı twitlerle HDP'ye ve onun savunduğu tüm değerlere can hıraş sahip çıkan Kadıköy adayı ve diğerleri.. Zaten bu birlikteliğin Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanı seçtirilmesiyle temeli atılmamış mıydı?
Şimdi de ete kemiğe büründü, hayata geçiriliyor. Yani, gereği yapılıyor. İP Lideri Meral Akşener de istediği kadar;
"Bizim olduğumuz yerde HDP'ye destek olmaz" desin. Sanırım kendisi bile inanmıyor dediğine. Ne derler bilirsiniz;
Görünen köy de kılavuz istemez!..
HDP'YE VAR DA DSP'YE YOK MU?
Bir başka görünüp de kılavuz istemeyen gerçek yine CHP'lilerden. Bir ya da birkaç dönemdir belediye başkanı olan ama aday gösterilmeyen veya kamuoyunda da son derece iddialı olup yine aday gösterilmeyenlerin DSP'den aday olmasına çok içerliyor CHP'liler;
"Oylarımızı bölüyorlar" diye sözde sol seçmene şikayet ediyorlar. Allah aşkına sormak lazım bunu diyenlere; Siz değil miydiniz 7 Haziran'da, 1 Kasım'da "Her evden 1 oy CHP'ye 1 oy HDP'ye verilecek" kampanyaları ve çağrıları yapan! Sizin Genel Başkan Yardımcınız Murat Özçelik değil miydi: "Biz ailecek oylarımızı HDP'ye verdik" diyen! Sizin Genel Başkan Yardımcınız değil miydi Şafak Pavey, Selahattin Demirtaş'a "İkimiz birlikte nasıl da salladık ama" diyen! Buradan şunu anlıyoruz ki; CHP'nin oylarını HDP ile paylaştırmak ya da bölmek sorun değil, ama DSP ile paylaşmak sorun öyle mi?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Teröriste saygı duruşu! 02 Şubat 2019, Cumartesi AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk Heyeti Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın yaptığı tarihi konuşmayı izlemeyen...
- HDP’li CHP’ye dair.. 31 Ocak 2019, Perşembe HAYATIN her alanında olduğu gibi siyasette de başarı durduk yere gelmiyor. Formül çok açık: "Çalışmak, çok çalışmak...
- Nobel Barış Ödülü Erdoğan’a.. 26 Ocak 2019, Cumartesi GERİDE bıraktığımız yıl tam 8 yüz yüze, 18 kez de telefonla görüştü Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin....
- Yönetmeyi bilenlerin seçimi... 24 Ocak 2019, Perşembe CUMHUR ittifakının Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile buluştuk geçenlerde. "Belediye Başkanının en önemli özelliği...
- Kocaoğlu denklemi bu kez tutmaz 19 Ocak 2019, Cumartesi TARİHLER 1 Ekim'i gösterdiğinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Ben aday değilim" açıklaması...