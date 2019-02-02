Teröriste saygı duruşu!
Türkiye'yi demokrasi, özgürlükler ve insan hakları konusunda her fırsatta eleştiren parlamenterlerin gözünün içine baka baka şöyle dedi; "Ülkenizde seçilmiş milletvekilleri sokaklara çıkıp şiddeti destekleselerdi ve terör örgütüne terör örgütü demeseydi ne yapardınız? HDP, Kürt halkının temsilcisi değil. HDP, terörle açık bir bağlantısı olan solcu popülist bir parti. Buradaki insanlar PKK'ya karşıyız demedi. Burada yüzünüze söylesinler." Kılıç'ın binlerce kilometre öteden haykırdığı bu isyan; geçen gün yine Türkiye toprakları içinde tekrarlandı.
HDP'nin Mardin'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK ve teröristlerini öven bir marş okunurken, ölen teröristler için de saygı duruşunda bulunuldu. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu bir salon dolusu HDP'li utanmadan teröristlere saygı dururken, ağızlarında yine sözde "demokrasi" vardı. 31 Mart seçimlerinde bunlarla ittifak yapanlara değil artık sözümüz de; bunlara oy vermeyi düşünenlere...
SEFERBERLİK BÖYLE OLUR...
Aradan tam 365 gün geçti bile.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde yeniden başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kampanyası için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik.
Sabah saat 11'de atv'de Müge Anlı'ya canlı bağlantı yapıldı ve milyonların şahitliğinde kampanyanın yeniden başladığı duyuruldu.
Son 16 yıldır özellikle başta kız çocukları olmak üzere kadınlar ve yaşlılar ile okula gidemeyen bütün vatandaşlar için Emine Erdoğan'ın himayelerinde çok yönlü bir seferlerlik yürütülüyor, bu yolda çok önemli bir sonuç alındı. Ancak; geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiden öğreniyoruz ki hâlâ sayısı 2 milyonu aşkın insanın okuma yazma bilmediği tespit edildi. İşte bu yüzden; bu konuyu kendisine dert edinen sevgili Müge Anlı ve atv ile birlikte devletin en üst makamı el ele kampanyada yeni bir başlangıç yapıldı. 365 gündür devam eden bu süreçte ne kadar kişi faydalandı diye merak ettik. 1 yıl içinde 785 bin 81 vatandaşa ulaşıldığını öğrendik.
Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda devam eden seferberlikte en çok kadınların ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların olması daha da anlamlı. En fazla Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'dan katılım sağlandı. Bu kadar kısa süre içinde bu başarı elde edildi.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek katılımı ile rekor kırıldı. Emine Erdoğan'ın 2008-2012 yılları arasında himayelerinde yürütülen "Ana-Kız Okuldayız" kampanyasında da eğitim imkanlarından yararlanamadığı için zorunlu öğretim çağını geçiren 2 milyon 139 bin 981 kadın sertifika alarak okumayazma öğrenmiş idi. Anne öğrenirse, herkes öğrenir. Çünkü; anne öğrendiğinde çocuğu da kocası da öğrenmiş olur. Bu önemli kampanyaya gönülden destek veren Sevgili Müge Anlı ve atv başta olmak üzere tüm özel ve kamu kurumlarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Ama en özel teşekkür; okuma yazma seferberliğine kendisini adayan sayın Emine Erdoğan'a...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- HDP’li CHP’ye dair.. 31 Ocak 2019, Perşembe HAYATIN her alanında olduğu gibi siyasette de başarı durduk yere gelmiyor. Formül çok açık: "Çalışmak, çok çalışmak...
- Nobel Barış Ödülü Erdoğan’a.. 26 Ocak 2019, Cumartesi GERİDE bıraktığımız yıl tam 8 yüz yüze, 18 kez de telefonla görüştü Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin....
- Yönetmeyi bilenlerin seçimi... 24 Ocak 2019, Perşembe CUMHUR ittifakının Ankara adayı Mehmet Özhaseki ile buluştuk geçenlerde. "Belediye Başkanının en önemli özelliği...
- Kocaoğlu denklemi bu kez tutmaz 19 Ocak 2019, Cumartesi TARİHLER 1 Ekim'i gösterdiğinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Ben aday değilim" açıklaması...
- Ya olacağız ya öleceğiz... 17 Ocak 2019, Perşembe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Salı günkü Meclis grubunda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği söz...