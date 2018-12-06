Küresel lider Erdoğan
Oturumlarda yaptığı konuşmalarda ve ikili görüşmelerde, krizden değil, çözümden yana ve diplomasinin her tür inceliğini kullanarak çözüme zorlayan güçlü bir lider portresi çizdi.
Türkiye'nin esnek olduğu konular kadar, tavizsiz olduğu konular da belli. Başkan Erdoğan, bu tavizsiz tutumumuzla ilgili diplomasiyi ve uluslararası hukuku ön planda tutarak, güçlü argümanlarla bilge liderliğini konuşturdu. Bütün bunlara 3 gün boyunca tanıklık ederken; Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım.
ASIL YÜZ KARASI KİM?
CHP Lideri Kemal Bey, Başkan Erdoğan ile birlikte G-20 Zirvesi için Latin Amerika seyahatine giden gazetecilere "Basının yüz karaları" diye buyurmuş! Bu seyahatte bendeniz de bulunduğum için bir cevap vermek şart oldu. Öncelikle; bu mesleğin okulundan mezun ve çeyrek asırdır gazetecilikten başka bir iş yapmayan, bir başka geliri olmayan emekçi bir gazeteci olarak söyleyeyim ki;
Allah'a şükür 25 yıldır yaptığım özel haberler, yazdığım yazılar, yaptığım programlar ve birbirinden değerli gerçek gazetecilerin üye olduğu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Şebnem Bursalı olarak; sizin haddinize değil bana mesleğimle ilgili hakaret etmek Kemal Bey! Asıl siz kendinize bir ayna tutun da; bu ülkenin askeri, özel kuvvetleri, polisi ve güvenlik güçleri sınır ötesinde canını ortaya koyarak PKK, DEAŞ, YPG dahil tüm teröristlerle savaşırken; "Ne işimiz var Afrin'de" diyerek en başta bu kahramanların morallerini bozup bozmadığınıza bakın. Bir yanda vatanını teröristle karşı koruyan kahramanlar, diğer yanda 'Ne işiniz var orada' diyen bir ana muhalefet lideri! Kusura bakmayın ama Dünyanın önemli tüm liderlerinin katıldığı bir zirvede, Türk milletinin gücünü arkasına alan Erdoğan, katıldığı tüm oturumlarda ve ikili görüşmelerde hem taviz vermediğimiz ulusal ve bölgesel konulardaki kararlılığımızı tekrarladı, hem dünyanın sorunlarına çözüm önerilerini, muhatap tüm liderlerin gözlerinin içine baka baka söyledi. Biz de bu tarihi anlara tanıklık etmek üzere, yani sadece işimizi yapmak üzere işte tam da bu salonda, bu toplantıyı izlemek üzere Latin Amerika'daydık.
Başkan Erdoğan, dünya liderleri ile fotoğraf verirken, siz asıl, aynı günlerde bulunduğunuz Almanya'da, terör örgütleri PKK-YPG paçavrası ile poz vermekle övünen Türk asıllı hain parlamenterlerle fotoğraf verdiğiniz için biraz olsun pişman olun da; kim kimin yüz karasıymış görelim.
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