Dünya 5’ten büyüktür zirvesi
Bütün bunları neden mi hatırlattım?
G-20 Liderler Zirvesi için 2 gündür bulunduğumuz Buenos Aires'te, bunca lider arasında Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan'a gösterilen ayrıcalıklı ilgi ve alakadan dolayı elbette. Liderler Zirvesi'nin ana konuları olan terör ve göç ile ilgili en çok sözü söyleme hakkı olan Erdoğan bu arada Trump, Putin, Merkel, Macron ile Türkiye ve bölge konularını da yüzyüze konuşurken Türkiye'nin tezlerinin doğruluğu bir kez daha kayıtlara geçiliyor.
Dünyada güç dengesinin yeniden şekillendiği şu günlerde Arjantin'deki Liderler Zirvesi aslında "Dünya 5'ten Büyüktür" gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi..
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