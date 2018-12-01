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Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 01 Aralık 2018, Cumartesi

Dünya 5’ten büyüktür zirvesi

DÜNYADA güç dengeleri değişiyor, yeni iktidar alanları oluşuyor, Türkiye de bu değişim sürecinde yerini alıyor. Hem de en güçlü, en kararlı, en tutarlı şekilde alıyor. Bakın Suriye denkleminde tüm ülkeler sınıfta kalırken; bu denklemi hem askeri, hem insani hem coğrafi hem demografik olarak sadece kendi açımızdan değil, bölgesinin de lideri olacak pozisyonunda belirleyen tek ülke Türkiye. Biz bu mücadeleyi verirken bir yandan da, Amerika- Rusya-İran çekişmesinde son derece usta manevra ve diplomasi yürüterek, dahası bu denklemde masayı bizzat kendimiz kurarak ve masada kimlerin nerede oturacağına da biz karar vererek Türkiye'yi, yeni dünya düzeninde devler ligine taşımayı başardık. Tabii bütün bu sürecin tek ve en önemli aktörü Başkan Tayyip Erdoğan...
Bütün bunları neden mi hatırlattım?
G-20 Liderler Zirvesi için 2 gündür bulunduğumuz Buenos Aires'te, bunca lider arasında Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Erdoğan'a gösterilen ayrıcalıklı ilgi ve alakadan dolayı elbette. Liderler Zirvesi'nin ana konuları olan terör ve göç ile ilgili en çok sözü söyleme hakkı olan Erdoğan bu arada Trump, Putin, Merkel, Macron ile Türkiye ve bölge konularını da yüzyüze konuşurken Türkiye'nin tezlerinin doğruluğu bir kez daha kayıtlara geçiliyor.
Dünyada güç dengesinin yeniden şekillendiği şu günlerde Arjantin'deki Liderler Zirvesi aslında "Dünya 5'ten Büyüktür" gerçeğini de bir kez daha gözler önüne serdi..
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