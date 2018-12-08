Cumhur İttifakı millet aklı..
31 Mart seçimlerinin sadece bir yerel seçim olmadığını, devlet ve milletin bekasını teminat altına alacak Cumhur İttifakı ve yeni sistemin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi adına çok önemli bir eşik olduğunu hatırlatan ve 31 Mart seçimlerinde sandıktan çıkacak sonuç ile tarihin akışının değişeceğini söyleyen MHP Lideri; tarihe çok önemli bir parantez açtı. Cumhur İttifakı'nın, 2023'ün güçlü Türkiye'sinin inşasındaki önemi çok açık. Ve yerel seçimlerde, ittifakın alacağı oyun, 24 Haziran seçimlerinde alınan yüzde 52 ve üstü olması ile Türkiye üzerine siyasi, sosyal, anarşik ve ekonomik operasyonlar yoluyla tuzak kurmak isteyenlerin önünün kesileceği ve bir daha artık bu tuzaklara cesaret edemeyecekleri görülmeli.
X, Y, Z FORMÜLÜ
Bahçeli'nin bu mesajlarına Başkan Erdoğan da benzer karşılık veriyor zaten. Cumhur İttifakı'nın samimiyet ve güven esasına dayalı süreci; dostları sevindirirken düşmanları da korkutuyor çok açık şekilde. Vakit kaybetmeden tekrar bir araya gelecek olan iki lider, yerel seçimlere yönelik ittifakın son şeklini verirken; her seferinde konuşulan konuların gücünün dışarıya yansıyan olumlu etkisi kadar ve hatta en az bunun kadar önemli olan iki liderin birlikte verdiği fotoğraftır. MHP Lideri'nin (X+Y=Z) olarak formüle ettiği 31 Mart seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın alacağı oyun Millet (Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Zillet İttifakı) İttifakı'nın oyunlarını alt edeceği saptaması da çok etkiliydi. 30 büyükşehir başta olmak üzere, Cumhur İttifakı'nın şekillenmesinin önemi; bu şehirlerde 24 Haziran seçimlerinde alınan toplam oylara bakınca anlaşılıyor zaten.
30 büyükşehirde Cumhur İttifakı 20 milyon 400 bin oy alırken, Millet İttifakı ortakları 13 milyon 890 bin oy almış ve aradaki farkın 6.5 milyon olması, yüzde hesabına vurulduğunda daha çarpıcı bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Keza; 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilde kullanılan oyların toplamının 4 milyon bile etmemesi; 30 büyükşehirde alınacak sonucun bütün içinde çok daha büyük bir temsili olduğu da ortada. Özetle; milletin vicdanında şekillenen ve AK Parti ile MHP arasında vücut bulan Cumhur İttifakı ile ilgili her şey yolunda. Aksi yönde hayal kuranlar da başka kapıya...
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