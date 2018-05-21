İşte yeni dönemin şifresi
Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması, genel olarak bütün partilerdeki aday adaylığı sayısını arttırdı ve bu dönem seçime girecek toplam 11 partiye yapılan 15 bine yakın başvuru ile rekor kırıldı.
7 bin 300'ü aşan başvuru ile en büyük rekor AK Parti'de. Gelelim adaylıklar açıklanınca ne olacağına.
Bu seçimde ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri birlikte yapılacağı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçileceği için sistem de değişiyor ve milletvekili seçilen bakan olamıyor.
Yeni sisteme göre Meclis yasa yapacak, hükümet de icraat. Yani milletvekili daha etkin olacak.
Sadece 'Genel Başkanı'nı değil, seçmenini de memnun etmeye çalışacak ki, bir sonraki dönem aday gösterilsin.
Bugün saat 17.30'dan sonra daha kesin bir yorum yapmak mümkün ama şimdiden belli olan bir şey var ki; yeni dönem Meclis'te bütün partiler çok yeni yüzlerle başlangıç yapacak.
TÜRKİYE'NİN SEÇİMİ
Sabah Yazarlar Kulübü, tüm Türkiye'yi gezerek 2 4 Haziran'da neyi oylayacağımızı anlatıyor.
Cuma günü İzmir'de Takvim Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler ile Takvim yazarı Bekir Hazar'ın da aralarında bulunduğu 6 yazar, hemşerilerimizle uzun uzun konuştuk.
Ticaret Borsası'nı dolduran İzmirliler, soru ve görüşleriyle de ışık tuttular bize.
Ben konuşmamda 24 Haziran seçimlerinin ABD için Suriye'de bir Kürt devleti kurma hedefi ve Türkiye'yi eskisi gibi ileri karakol olarak konumlandırma isteği için son şansı olduğunu söyledim.
Keza AB için de Türkiye'yi tekrar kapıkulu yapmak için son şans olduğunu da ekledim.
Ama bütün bunların yanında 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ve Türk milleti için tam bağımsızlık ve tam anlamıyla yerli ve milli kalabilmek için son şans olduğunu da hatırlattım.
Devlet ve millet bilinci yüksek İzmirliler'in bu görüşlerime verdiği destek de, 24 Haziran'ın neden dönüm noktası ve son şans olduğunun çok ama çok iyi anlaşıldığını gösterdi..
YENİKAPI MESAJLARI
Cuma günü Yenikapı'da yeni bir tarih yazıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sadece Türkiye ve bölge için değil dünya için de ne kadar kuvvetli karşılığı olduğu bir kez daha görüldü.
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni olağanüstü toplayan ve Yenikapı'da milyarlarca Müslüman'ın yüreğinden geçenleri milyonların dilinden haykırtan Erdoğan, Kudüs'ün sadece Filistin için değil tüm Müslüman alemi için ne anlama geldiğini gösterdi.
Hak hukuk tanımayan ABD ve zalim İsrail'in hesap verme zamanı artık geldi. Bu böyle biline...
DERİN SÖZ
İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.. VAUVENA RGUES
- Haberler
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- Şebnem Bursalı
- İşte yeni dönemin şifresi
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