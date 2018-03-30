Kılıçdaroğlu’na FETÖ soruları
Bu köşeyi düzenli takip edenler, FETÖ imamıyla ilgili yazdıklarımı da anımsarlar sanırım. Kendisi Mersin'deki FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz 2016 sonrasında tutuklanmış, 1 yılı aşkın tutuklu yargılanmış, fakat daha sonra ilginç bir şekilde mahkeme tutuksuz yargılamasına karar vermişti.
Aynı gün, başsavcının itirazı olmuş ancak mahkeme, yeniden tutuklanmasına karar verene kadar Belediyeler İmamı, sırra kadem basmıştı.
Yaklaşık 6 aydır da firari.
FETÖ terör örgütünün belediyeler yapılanması ve özellikle mali açıdan çarkın nasıl işlediği, FETÖ'ye yerel yönetimler üzerinden nasıl para akışının sağlandığı, Erkan Karaarslan'ın izinin takibiyle bulunuyor zaten.
Kendisi her ne kadar Mersin'de süren dava ile ilgili tutuklu olsa da; hem danışman hem de ihale çarkını işleten Belediyeler imamı olarak, çok büyük bir yapının lideri konumunda.
Tesadüfe bakın ki; çalıştığı belediyelerin yüzde 99.9'u da CHP'li. Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, şu anda açığa alınan Beşiktaş ve Ataşehir Belediyeleri, Sarıyer ve Avcılar Belediyeleri olmak üzere çok büyük geliri olan CHP'li Belediyeler ve bunların Belediye Başkanlarına danışmanlık hizmeti adı altında milyonlarca liralık bir FETÖ vurgunu çarkından söz ediyoruz.
İlginç olan bir başka ayrıntı daha verelim; Bütün bu CHP'li belediye başkanlarına FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan ile iş yapmalarını bizatihi telefon açarak kim talimat veriyor sizce? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan.
Hatta şunu da ekleyelim;
Karaarslan, FETÖ davasıyla ilgili Mersin'de tutuklu yargılanırken yine aynı belediye başkanlarına haber yolluyor ve Karaarslan'ın işlerini iptal etmemelerini, çok yakında dışarı çıkacağını söylüyor!
Şimdi akıllara gelen ilk soru:
Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü neden FETÖ'nün Belediyeler İmamı için CHP'li Belediye Başkanlarından iş ve ihale istedi? Karaarslan, FETÖ'den tutuklu iken neden onun dışarı çıkacağını ve belediye başkanlarının onun işlerini iptal etmemelerini söyledi?
Dışarı çıkacağını nereden biliyordu? Firar ettiği yeri de biliyor mu?
Ve son soru da CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na:
Herşey herkesin gözü önünde olduğu, 250 şehit, 2 binin üstünde gazimiz olduğu halde en başından bu yana kontrollü darbe dediğiniz 15 Temmuz darbesi ile ilgili hala ne düşündüğünüz tam bilinmez iken, FETÖ'nün 1 numaralı hedefi olduğu ve o gece kendisine ve ailesine suikast girişimi yapıldığı canlı yayınlarda görüldüğü halde hangi akıl-mantık ve vicdanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırsınız?
FETÖ'nün milyarlarca liralık para çarkını yöneten Belediyeler İmamı için CHP'nin belediyelerinden iş ve ihale takibi yapan ve tutukluyken dışarı çıkacağını bilen Tuncay Ceylan'ı hala neden Özel Kalem Müdürünüz olarak tutarsınız?
Sosyal medya bazen bozar! CHP Grup toplantısını canlı yayınlayan bir milletvekili yanlışlıkla 'face effects' eklentisine basınca Kemal Kılıçdaroğlu sakallı, şapkalı, büyücü yayınlandı!
AĞZINA VE AKLINA GELENİ SÖYLERSEN!
Salı günkü grup toplantısından sonra bir grup gazeteciye özel açıklama yapan CHP Lideri'nin çelişki ve çarpıtmalarını, o toplantıda bulunan Mehmet Acet çok güzel ortaya koydu.
Kendisine sorulan "Daha önce de 120-180 arası ByLock kullanıcısı milletvekili var demiştiniz.
Sonra Başbakan bunu MİT'e de sorduğunu ama kimsenin olmadığını söyledi.
Bu konuda elinizde bir belge var mı?
"Kılıçdaroğlu'nun cevabı:
"Ben onu kapalı grupta duyum olarak söylemiştim, kamuoyuna açık yerde değil!" Girip arşive baktığınızda Kılıçdaroğlu'nun bu iddiayı bir değil, hem de birden fazla kez kamuoyuna açık alanda dile getirdiğini görüyorsunuz ki, bunlardan birisi de İstanbul'da medya temsilcileri ile buluşmasında.
Hatta biraz daha ileri gidip;
ByLock kullanıcısı olduğunu ileri sürdüğü 4 AK Partili bakanın ismini önümüzdeki günlerde açıklayacağını bile ilan etmiş!
Kemal beye birisi ya da birileri oturduğu koltuğun, dedikodu siyaseti üzerinden ağzına ve aklına geleni söyleyebileceği bir makam olmadığını hatırlatsın bir zahmet!
DERİN SÖZ
Bir insanın yaşayıp yaşamadığını anlamak için nabzına değil onuruna bak. Duruyorsa, yaşıyordur... ROBİN SHARMA
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- Şebnem Bursalı
- Kılıçdaroğlu’na FETÖ soruları
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