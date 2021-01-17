Tebrikler İbrahim Kalın

Çocukluk hayali siyasilerle çalışmak olan biri olarak hep kadrajımda ister istemez onlar. Ne kadar bambaşka bir iş yapsam da hep gözüm üzerlerinde dikkatimi çekiyorlar bir şekilde.

Geçenlerde YouTube'da müzik videolarını gezinirken bir isim ve şarkısı dikkatimi çekti. 2 milyondan fazla izlenmiş sözü ve müziği Neşat Ertaş'a ait olan "Sen Benimsin Ben Seninim" türküsünü söyleyen İbrahim Kalın… 28 yıldır show dünyasının içinde olan biri olarak ufaktan anlıyorum iyi sesi.

Mütevazı olamayacağım bu konuda.

Dikkatimi çekince arka arkaya dinledim tüm şarkıları.

İsim hiç yabancı da gelmiyor. Dedim sanırım bir isim benzerliği.

Sona doğru bir baktım kendisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü.

Gerçekten çok şaşırdım. Ben bile şaşırdıysam düşünün. Siyasiler hep soğuktur çok az gülerler hep bir şey anlatırlar.

Sonra kendimi bir araştırma içinde buldum… Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğmuş kendisi. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlanmış. Bu kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Fikir Ödülü"nü almış. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi:

İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" ardı ardına gelen yayınlanan kitapları.

Saz ve ney çalıyor, fotoğraflar çekiyor, hattat sanatı ile uğraşıyor kendisi.

Kısaca önyargı, bir şey hakkında verdiğimiz peşin hükümdür ya ben de aynı onu yapmışım. Normal hayatta sadece gazetede ve televizyonda gördüğüm Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile karşıma çıkan İbrahim Kalın.

Bir kez daha anladım ki birini tanımadan kim olduğunu bilmenin mümkün olamayacağını.

Eğer türkü seviyorsanız bana inanın İbrahim Kalın birçok ünlü isme taş çıkarıyor seveceksiniz yorumunu.

Sadece televizyon ve gazetelerde siyaset konuşan bu engin denizi yakından tanımayı ve sohbet etmeyi çok istiyorum.



WHATSAPP MESELESİ

WhatsApp Messenger, kullanıcılarına 8 Şubat 2021 tarihine kadar yeni gizlilik sözleşmesi ve güncellemesini kabul etmeyi zorunlu kılmasıyla birlikte, mesajlaşma programını yoğun kullanan kullanıcılar, WhatsApp'tan ayrılmaya ve farklı mesajlaşma programlarını incelemeye, araştırmaya ve de kullanmaya başladılar.

Ben halen WhatsApp kullananlardanım. Bugüne kadar kullandım. Bedava hizmet sunan hiçbir ücret talep etmeyen bir uygulama ve günümüze kadar 2 milyar kullanıcısı olan WhatsApp, kişisel kullanımların dışında, kurumların da yoğun olarak kullandığını bir program almıştır alacaklarını diye düşünüyorum. Şimdi sadece resmileştiriyor ve durumu haber veriyor.

Devlet kurumları, özel şirketler, belediyeler gibi çok sayıda kullanıcısı olan kurumlar, WhatsApp kullanmayacağını açıklarsa, kişilerinde WhatsApp'tan çıkışlar hızlıca artacaktır.

Bildiğim tek şey alışkanlığımızdan sistemini bildiğimiz şeyden kolay kolay vazgeçmeyeceğimiz…

TV İZLEMEYE DEVAM

Gençler artık televizyon izlemiyor… Yakın çevreme ve onların çocuklarına bakıyorum geleneksel televizyon yerine, internetteki YouTube, Netflix gibi alternatif izleme mecralarına yönelmiş.

Televizyonla araları artık hiç yok denecek kadar az. Televizyonda bir bizi ya da programı günü ve saatinde izlemeyip yayın gününden sonra internetten izleyenlere şahittim.

Reytinglere ölçüm verilerine bakıyorum televizyonda reytingi düşük onca dizi YouTube'da rekorlar kırıyor.

Genç nesil ya televizyonda aralarda giren reklamdan sıkıldı izlemek istediği şeyi tam konsantre izlemek istiyor ya da gerçekten izlemek istediği şeyi kendi zamanına göre dilediği zamanda izlemek istiyor. Ben sanırım halen gelenekselciyim aynı gün aynı saatte televizyon karşısında izlemeye devam.