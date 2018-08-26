Bereketli yaz
Umarım yaz herkes için keyifle geçmiştir.
Bayramda Bodrum'da bugüne kadar görülmemiş bir kalabalık vardı. Sokaklar, beach'ler, mekanlar doldu taştı.
Ben bu durumdan mutluydum. Esnaf, esnafın yanında çalışanlar para kazandı.
Allah seneye de eğlenmeyi ve güzel günler görmeyi nasip etsin…
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RAP ZAFERİ
Son aylarda dizilerdeki ve reklamlardaki rap müzik kullanımının artışı sizin de dikkatinizi çekti mi?
Kendilerini yenilmez sanan, yaptığı tüm parçaların tutacağından emin olan Pop Müziğin önemli isimlerinin şarkılarının yerine artık mekanlarda da rapçilerin şarkıları çalıyor.
Bu yaz nereye gitsem sürekli iki şarkıda bir rap şarkısı çalıyor ve mekanı dolduranlar öyle bir coşkuyla tüm şarkılara eşlik ediyorlardı.
Eskiden Türk Popu'nun ünlü isimleri yaz başında şarkılarını çıkarırdı. Tüm mekanlarda onlar çalar, yer yerinden oynardı. Yazımın başında da dediğim gibi dizilerin ve reklamların bunda etkisi çok. Beach'lerde bu yaz Ezel rüzgarı vardı. Ezel, bir beach'te konser bile verdi.
Mekanlar dolup taştı. İnsanlar sığamadı dışarıda kaldı. Gözümle görmesem 'şehir efsanesi' derdim. Evet, rap müziğin bunca yıl hep bir kitlesi oldu ve o kitle de azımsanacak sayıda değildi. Ama şimdi yaş kitleleri de büyüdü.
Kısacası rap, artık müzik dünyasının aykırı çocuğu gibi görülmeyip her kesimin ilgiyle dinlediği bir müzik türü haline geldi diyebilirim. Bu kış sanırım rap müziğin yükselişi daha da çok devam edecek.
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EĞLENCENİN DEĞİŞMEZ ADRESİ
İstanbul'un en çok konuşulan gece kulübü Klein, geçen yaz Bodrum'da 'Eva Klein' olarak açıldı.
Mekana geçtiğimiz yıl işlerim nedeniyle hiç gidememiştim. Mimarisi, müziği, misafir ettiği uluslararası müzisyenleri, şovları, sıra dışı özel partileri, müşteri profili ve işletme anlayışı olan Eva Klein'dan bu yıl ise çıkmak bilmedim.
Çocukluk yıllarımın 'Club M' olarak faaliyet gösteren işletmesinin eski diskotek'inin bulunduğu yerde, 20 senelik mimarinin orijinalliğini koruyarak, bugünkü Bodrum Bay Resort'un içinde nefes kesici Bodrum koyu ve Kos Adası manzarasına sahip Eva Klein, size yurt dışında bir mekanda eğleniyor hissi veriyor.
Bu yıl ağırladıkları DJ'lerle de çok güzel anılar biriktirdim.
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ALKIŞLAR ŞEBNEM'E
Bella Sombra Hotel Türkbükü, üç yıl önce Bodrum'a farklı bir soluk getirdi. Otele de adını veren Bella Sombra; palmiye, mandalina, okaliptüs ve zeytin ağaçları gölgesinde huzur bulacağınız, havuzunda serinleyerek lezzetli yemeklerle keyifleneceğiniz müthiş bir yer. Otelin sahibi, cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Ercantürk. Dayısı da Serdar Bilgili… Ailecek başarılılar… Hatta Ercantürk, bir röportajında otelin fikir babası olan dayısı Serdar Bilgili'yi idolü olarak gördüğünü ve onun öğütleriyle yoluna devam ettiğini söylemiş.
Ben kendisinin başarısını da yaptıklarını da yakından takip ediyorum.
Ama onun başka bir özelliği, benim için çok kıymetli. Düşünün; cemiyet hayatında bir yerin olacak, dayın Serdar Bilgili olacak ve sen hiç değişmeyeceksin… Büyüdükçe küçülmeyi bileceksin, herkesin bir birey olduğunun farkında olacaksın… Evet, Şebnem Ercantürk tam da böyle bir kadın. Pek çok 'erkeğim' diye geçinen erkekten daha erkek bir kadın… Kendisiyle hiç samimiyetim yok, çok sık da karşılaşmam. Ne zaman karşılaşsam onca kalabalık içinde giyimi kuşamı, kendine olan güveni ve en önemlisi etrafındaki insanlara o sıcak güler yüzlü yaklaşımıyla dikkatimi çekiyor.
İşte hal böyle olunca da onun mekanı sanat, sosyete ve iş dünyasının ilgi odağı haline geldi. Bence Şebnem Ercantürk, insan olamayıp parayı pulu ve mevkiyi bir şey sananlara 'Nasıl insan olunur?' diye ders niteliğinde okutulmalı.
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- Özgür ARAS
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