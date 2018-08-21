İyi bayramlar
Kimileri de bayramı evde geçirmeyi seçti. Nerede olursanız olun sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı bayramlar geçirmenizi dilerim…
HADİ İNŞALLAH…
Aslı Enver ve Murat Boz, ayrılalı dört ay olmasına rağmen ikilinin adı hala birlikte anılıyor.
Yalan söyleyemem ben de ikisini birbirine çok yakıştırıyordum.
İddiaya göre Murat Boz, bir aydır Aslı Enver ile barışma mücadelesi veriyormuş.
Hatta Enver'e evlilik teklifinde bulunmuş.
İşin doğrusu ben bu habere çok inandım.
Boz'un başından bir evlilik geçmişti.
Eliz Sakuçoğlu ile 10 Ekim 2008'de Almanya'da evlenmiş, 14 Ağustos 2012'de ise Diyarbakır'ın Hazro İlçesi'nde boşanmıştı.
Bence Murat Boz, aşka duygusal bakmıyor. Onun aşk anlayışı farklı.
Aşksız yaşayamıyor, hatta onun için aşk bir ihtiyaç.
O, sevgilisiyle bir arkadaş gibi konuşmayı, her şeyi yapabileceği birini istiyor. Ancak Aslı Enver'i hiç tanımıyorum.
İkisinin ortak özelliği bence birbirlerine farklı yaşam alanı bırakmamaları… Ayrı kaldıklarında da dip dibeymiş gibi davranıyorlar.
Hal böyle olunca da gerginlik çıkıyor.
Bir ilişki terapistine gitseler ilişkileri uzun soluklu olacak.
Bunu niye kimse yapmaz anlamıyorum.
İkisi bir ilişki terapisine gitse birçok ünlüyü de örnek olur.
Bir an önce ikisinin de barışmasını ve aşkın tadını çıkarmasını diliyorum.
ON PARMAĞINDA ON MARİFET
Can Yaman, genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından biri. Yıllar önce yeni yeni şöhret olduğunda kendisi hakkında bir yazı yazmıştım. Kendisiyle bir mekanda karşılaşmıştım; hal ve tavırları beni çok rahatsız etmişti. Şöhretinin ilk yıllarını dikkate almadığım için onun hakkında "Kibirli, agresif ve kendini beğenmiş" diye yazmıştım. Aradan yıllar geçti… Ve ben şimdi "Helal be adama!" diyorum. Can Yaman, kafamdaki tüm ön yargıyı yıktı geçti.
Bazen karıştığı olayları duyuyorum.
Ama olacak o kadar. O da insan, onu da bir ana doğurdu. Her insanın yapabileceği şeyleri o da yapıyor; bunlar büyütülecek şeyler değil. Aşırıya kaçsa bu yazıyı yazmam. Aslında avukat olan Can Yaman, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1 yıllık mecburi staj sonrası Waterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü bir kurumsal firmada 2014'ün başında altı ay çalışmış. Çevresinin ısrarıyla oyunculuğa adım atmış; ama onun daha pek çok meziyeti var.
Lisanslı basketbolcu olan Yaman; futbol, gitar, piyano, bateri, masa tenisi, rafting ve badminton ile de ilgileniyor.
Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca biliyor.
Başarılı işlere imza atıyor. Kendini geliştiriyor. En önemlisi de sporu yaşam tarzı haline getirerek örnek oluyor.
NİŞANTAŞI'NA YENİ SOLUK
Sürekli gittiğimiz yerlerden bir süre sonra sıkılıp yeni mekan arayışına gireriz bazen… Nişantaşı'nın havalı mekanlarına 'Yalan Dünya' adında bir yenisi eklendi.
Modern, yeni nesil bir meyhane… "Peki 'Yalan Dünya'nın bildiğimiz meyhanelerden farkı ne?" derseniz; müziği, modern dekorasyonu ve daha eğlenceli ortamı diyebilirim.
Özgür Akman'ın işlettiği mekanda sohbetlerinize kanun, ud, saz ve tefle harmanlanan fasıl müziği yerine 80 ve 90'ların sevilen parçaları eşlik ediyor.
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- Özgür ARAS
- İyi bayramlar
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