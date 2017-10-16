Sahne sırası sizde artık
Eskiden bir mekana gider, ekranda şarkı sözleri yazar, alt yapı çalar, üzerine şarkıyı okurdun.
Şimdi her şey değişti. Artık canlı orkestra eşliğinde şarkını söylüyorsun. Eğer sahneye çıkma isteğin var ve bunu hayata geçiremiyorsan işte sana hazır orkestra ve seyirci imkanı… İstanbul Arnavutköy'de No 64 diye çok güzel bir mekan açıldı. Burası akşamüzeri yemek yiyebileceğiniz, ardından eğlenebileceğiniz bir mekan.
Pazar günleri de denize nazır kahvaltı yapabiliyorsunuz. Mekanda güzel etkinlikler var.
Ama burası her Salı gecesi oyuncu, sunucu ve müzisyen Turan Oğuzhan ile orkestrası eşliğinde "Kendimi gösterebilir miyim?" sorusuna cevap arayanlar için en ideal seçenek.
Hangi şarkıyı isterseniz çalıyorlar.
Ünlü görmek isterseniz No 64'te... Bir bakıyorsun sen şarkı söylerken yanında sana bir ünlü eşlik ediyor. Mekanın müdavimleri de her hafta artıyor.
Cuma akşamları No 64 sahnesinde Esin İris, Çarşamba geceleri de Ozan Ünlü'yü dinleyebilirsiniz. Ama Salı gecesi içinizdeki starı göstermek istiyorsanız Turan Oğuzhan ve orkestrası eşliğinde sahne sizin…
HEM GÜZEL HEM YETENEKLİ
Bensu Soral, bence son dönemlerde yıldızı parlayan ve bunu hak eden en iyi oyuncu. Duruşuna, özel hayatına ve yeteneğine hayran kaldığım Soral'ı uzun zamandır takip ediyorum.
İmza attığı işler, markalarla yaptığı işbirlikleri, özel hayatı ve çizgisi adını duyurmaya başladığı günden itibaren hiç değişmedi. Ablası Hande Soral da öyledir. Onu da ayrı severim.
Bensu Soral, şimdi bir reklam filmi çekti… Reklam filmi yayına girdiği günlerde uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Hakan Baş'tan evlilik teklifi aldı. Oyuncunun hem iş hem de özel hayatı güzel gidiyor.
Bensu Soral ve Hakan Baş ile birçok kez aynı ortamda bulundum ve çok uyumlu bir çift olduklarını gözlemledim. Aynı şeyleri yapmaktan, beraber vakit geçirmekten zevk alan iki insan ve magazin dünyasına örnek olacak bir çift… Bu ikili, bence 2018 yazında nikah masasına oturur. Bensu Soral'ı daha nice başarılarda ve mutlu günlerde görmek dileğiyle…
ALKIŞLAR EBRU'YA GELSİN
Geçen gün sosyal medyada dolaşırken Ebru Şancı'nın instagram hikayesine denk geldim. Ebru Şancı'nın ikizleri var. Ara sıra onların fotoğraflarına bakarım. Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi ve ikiz annesi oldu.
Modellik yapıyordu, sonrasında evlilik sürecine girince kendine yeni bir hayat kurdu ve iş kadınlığına soyundu. Tekstil üzerine bir marka oluşturdu.
Yurt içi ve yurt dışında hizmet veriyor. Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok sayıda müşterisi var. Ebru Şancı, çok iyi kalplidir.
Kötü gün dostudur. Birini sevdi mi tam sever. Bunu ortak arkadaşlarımız da hep söyler. Dedim ya instagram'da yine bir paylaşımı önüme düştü.
Her ay kura ile Doğu'da askerlik yapan ve 6 ay içinde evlenecek olan Mehmetçiklerin müstakbel eşlerinin gelinliklerini dikip hediye edecekmiş. İçinden gelmiş bu.
Tek istediği şey kişilerin nişan ve askerlik resimleriyle adlarını ve soyadlarını yazıp mehmetcik@ ebrusanci.com adresine yollamaları.
Ebru Şancı, ilk çekilişi 1 Kasım'da yapacakmış. Helal olsun diyorum ve bu yaptığı güzellik için de kendisine çok teşekkür ediyorum.
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- Özgür ARAS
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