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Bodrumspor daha iyiydi

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

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Eklenme Tarihi 12 Ocak 2025

BEŞİKTAŞ için lig artık formaliteden öteye gitmediği için Bodrum maçında alınacak bir galibiyet bile kötü geçen sezonu unutturmayacaktı ama yine de futbolcuların taraftarla barışması için bu maç önemliydi.

Hafta içinde Sivasspor'u kupada yenerek biraz olsun kendine gelen Siyah-Beyazlılar Bodrum maçıyla birlikte yeniden bir yükselişin içersine girebilirdi. Ligde kritik bölgede bulunan Bodrumspor ise Volkan Demirel'in gelmesiyle biraz olsun toparlandığı için Beşiktaş için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Gelelim maça. Taraftar fazlasıyla küsmüş takıma ve küsmekte de haklı. Çok kopuk bir karşılaşmaydı. Bodrum ligin en zayıf ekiplerinden biri. Beşiktaş ilk yarıda goller buldu ama Bodrum-İstanbul deplasmanında daha fazla pozisyon bulduğunu gördük.
Ama maçı 2-1
Beşiktaş kazandı.
Beşiktaşlılar bunu istemiyor.

Bodrum bana göre maçta daha iyi olan ekipti. Ne kadar kötü de oynansa Beşiktaş'ın kadro değeri pahalı.
Söylenecek söz gerçekten çok zor bu takıma. Özellikle bu takıma ne hoca gelsin ne de yeni transfer gelsin. Sezon sonuna kadar bu şekilde gidilsin. Tespit çalışması yapılması gerek mayıs ayına kadar...

"Bodrumspor maçta iyi olan taraftı.
Ama maçı Siyah-Beyazlılar galip bitirmeyi başardı. Beşiktaşlılar bunu istemiyor."

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