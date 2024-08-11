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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 11 Ağustos 2024

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Fenerbahçe ders çıkarmalı

SEZONUN açılış maçları her zaman zordur. Bu nedenle Fenerbahçe için maçın kolay olmayacağını düşünenlerdendim. Nitekim maçın başlangıç düdüğüyle birlikte Sarı-Lacivertliler düşük bir tempoyla maça başladı. Hücumda istedikleri gibi çoğalamadılar.
Edin Dzeko yine kurtarıcı rolü üstlenerek maçın kazanılmasında baş aktörlerden biri oldu. Adana Demirspor oturmamış bir takım görüntüsü verdi. Eğer biraz daha dikkatli olsalardı Fenerbahçe'nin açıklarından yararlanabilirlerdi.
Oosterwolde dün yine gözüme batan isimlerden biriydi. Gereksiz müdahaleler yapıyor. Bir gün takımının başına çorap örebilir.
Fenerbahçe geçen sezonki gücünden ve temposundan çok düşük bir futbol sergiledi. Belli ki Lille maçının yorgunluğu hepsinde vardı.
Ligin ilk maçlarını ölçü olarak kabul etmemek gerekir ama Fenerbahçe'nin savunmada daha dikkatli olması gerekir. Dün son dakikalarda defanstaki laubalilik az kalsın maçın berabere bitmesine neden olacaktı. Fenerbahçe her şeye rağmen 3 puanı aldı.
Ancak bu futbol gelecek adına iyi sinyaller vermedi. Umarım Mourinho bu maçtan dersler çıkarır.
Çünkü bu işler şakaya gelmez.


"Fenerbahçe savunması basit hatalar yapıyor. 3 puan güzel ama bu maçtan ders çıkarmak gerekir.
Yoksa işler sarpa sarar."

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