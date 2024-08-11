Oktay DERELİOĞLU

açılış maçları her zaman zordur. Bu nedenleiçin maçın kolay olmayacağını düşünenlerdendim. Nitekim maçın başlangıç düdüğüyle birlikter düşük bir tempoyla maça başladı. Hücumda istedikleri gibi çoğalamadılar.yine kurtarıcı rolü üstlenerek maçın kazanılmasında baş aktörlerden biri oldu.oturmamış bir takım görüntüsü verdi. Eğer biraz daha dikkatli olsalardıe'nin açıklarından yararlanabilirlerdi.Oosterwolde dün yine gözüme batan isimlerden biriydi. Gereksiz müdahaleler yapıyor. Bir gün takımının başına çorap örebilir.geçen sezonki gücünden ve temposundan çok düşük bir futbol sergiledi. Belli kimaçının yorgunluğu hepsinde vardı.Ligin ilk maçlarını ölçü olarak kabul etmemek gerekir ama Fenerbahçe'nin savunmada daha dikkatli olması gerekir. Dün son dakikalarda defanstaki laubalilik az kalsın maçın berabere bitmesine neden olacaktı. Fenerbahçe her şeye rağmen 3 puanı aldı.Ancak bu futbol gelecek adına iyi sinyaller vermedi. Umarım Mourinho bu maçtan dersler çıkarır.Çünkü bu işler şakaya gelmez.