Oktay DERELİOĞLU

A MİLLİ Futbol Takımımız maça çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk dakikada Merih ile attığımız gol motivasyonumuzu daha da artırdı. Sonrasında oyun bir 15 dakika kadar rakibimiz Avusturya'nın hakimiyetine geçti. Ardından oyunu dengelemeyi başardık. Fizik kalitemizin, Avusturya ile mücadele edebilecek durumda olması bence çok çarpıcıydı. Bazı pozisyonlar verdik ama alanları iyi kapattık. Rakibe oynaması için çok fazla imkan da vermedik.

Baskıyı, takım olarak iyi yaptığımızı söyleyebilirim.

Birinci bölgede kapanıp, kontralarla hızlı çıkışlar yaptık. Arda, Barış Alper ve Kenan ile rakibi zorladık. Maçın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduk.

45 dakika, tur için, tüm futbolseverlere umut verdi.

İkinci yarı ise bekleme oyunu oynadık.

Turnuvadaki en iyi oynadığımız maç oldu.

Organize goller atamadık ama maçı kopardık.

Takımın temposu daha da iyi oluyor. Avusturya'yı eleyeceğimizi düşünmüyordum. Böyle bir takımı elemek büyük başarı. Mert'in pozisyonu kırılma anıydı. Sırada şimdi Hollanda var. Güçlü bir rakip. Çeyrek finalde bu oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu tempoyla onları da eleriz.



"Avusturya gibi bir rakibi elemek büyük başarı. Hollanda güçlü bir rakip.

Ancak; bu tempoyla onları da eleyeceğimizi düşünüyorum"