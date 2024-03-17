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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 17 Mart 2024

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Kimliğini kaybetti!

İLK yarı Antalyaspor istediklerini sahaya yansıttı. Beşiktaş hücumda üretken değildi. Beşiktaş kendi sahasında pasif oynadı. Büyük takım hüviyetini kaybetmiş bir görüntüdeydi.
Siyah-Beyazlılar'da Worrall, Amartey, Svensson gibi isimler Beşiktaş kalitesinde oyuncular değil. Muçi topla iyi ama topsuz oyunda yok!
Bir tek Semih Kılıçsoy'dan olumlu bahsedebiliriz. Bu sezon kayıp bir sezon. Ancak gelecek sezon için de çekincelerim var. Musrati ve Muçi'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde verdiler ama ortada hiçbir oyun yok.
Beşiktaş'ın yediği ikinci gol tamamen hediye... Gedson o pozisyonda niye oyuncuyu çekersin ki! Antalyaspor direnç gösterdi ve istediğini aldı. İkinci yarıda Beşiktaş hücumda daha etkili gözükse de oyuncularının becereksizlikleri yüzünden sonuç alamadı. Beşiktaş'ta o kadar çok kötü oyuncu var ki hangisini yazalım.
Maçın son anlarında Rashica'nın kullandığı penaltı tamamen şanssızlık...
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş futbol olarak gerçekten keyif vermiyor.
Beşiktaş camiası böyle skorlara alışık değildir. Portekizli hoca umarım sezonu tamamlayabilir. Bu skor da ona yazar.

"Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş futbol olarak gerçekten keyif vermiyor.
Beşiktaş camiası böyle skorla alışık değildir."

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