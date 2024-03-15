Oktay DERELİOĞLU

MAÇ öncesi tur biletini cebine koymuş bir Fenerbahçe vardı fakat ilk 45 dakikada o bilet cepten çıkıp masanın ortasına konabilirdi.

Belçika ekibi iki dakikada üst üste iki yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Belçika maçında da benzer bir durum yaşanmış, Gilloise golleri atamayınca Fenerbahçe fişi çekmişti.

İsmail Kartal her ne kadar rotasyon yapmak istese de ilk 11 oyuncularının büyük bölümü sahadaydı. Bence Kartal, doğru olanı yaptı bu seviyede rakibi çok da hafife almamak gerekirdi.

Fenerbahçe'nin savunmasında Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu maçın kahramanlarındandı.

Ryan Kent'in bu maç dışında bu sezon bir daha oynamasını beklemiyorum.

Maç temposu yok tamam ama hiçbir istek de koymadı Kent.

Fenerbahçe takımı oyun temposunu düşük tuttu, savunma ağırlıklı oynadı ve istediğini aldı.

Çeyrek finale yükselen Sarı-Lacivertli takımı tebrik ediyorum.

Umarım yolun sonu şampiyonluk olur ve Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelir.



"Bu turu kazasız belasız atlatan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanı öncesi moral kazandı. Gözler pazar günkü dev maçta."