PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Fenerbahçe istediğini aldı
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 15 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Fenerbahçe istediğini aldı

MAÇ öncesi tur biletini cebine koymuş bir Fenerbahçe vardı fakat ilk 45 dakikada o bilet cepten çıkıp masanın ortasına konabilirdi.
Belçika ekibi iki dakikada üst üste iki yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Belçika maçında da benzer bir durum yaşanmış, Gilloise golleri atamayınca Fenerbahçe fişi çekmişti.
İsmail Kartal her ne kadar rotasyon yapmak istese de ilk 11 oyuncularının büyük bölümü sahadaydı. Bence Kartal, doğru olanı yaptı bu seviyede rakibi çok da hafife almamak gerekirdi.
Fenerbahçe'nin savunmasında Djiku, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu maçın kahramanlarındandı.
Ryan Kent'in bu maç dışında bu sezon bir daha oynamasını beklemiyorum.
Maç temposu yok tamam ama hiçbir istek de koymadı Kent.
Fenerbahçe takımı oyun temposunu düşük tuttu, savunma ağırlıklı oynadı ve istediğini aldı.
Çeyrek finale yükselen Sarı-Lacivertli takımı tebrik ediyorum.
Umarım yolun sonu şampiyonluk olur ve Türkiye'ye bir Avrupa kupası daha gelir.

"Bu turu kazasız belasız atlatan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanı öncesi moral kazandı. Gözler pazar günkü dev maçta."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bu iş böyle gitmez 12 Mart 2024, Salı Bu oyunla şampiyon olamaz 11 Mart 2024, Pazartesi Yolun sonu kupa olsun 08 Mart 2024, Cuma Santos oyunu okuyamıyor 04 Mart 2024, Pazartesi
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - HASEKİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Resmi İlandır
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ İLANI Resmi İlandır
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Fenerbahçe, Union Saint Gilloise’yi eledi çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi’nde eşleşebileceğimiz takımlar
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur New York’ta görüntülendi
Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'dan tepki çeken fotoğraf
SON DAKİKA