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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 12 Mart 2024

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Bu iş böyle gitmez

BEŞİKTAŞ favori olduğu bir maçta deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. Antep'in şiddetle puanlara ihtiyacı vardı. Beşiktaş ise üçüncülük yarışı veriyor. Kartal'ın zirve iddiası yok. Fernando Santos geldiğinden beri Beşiktaş üretkenlik problemi yaşıyor.
Santos'un anlayışı defansa yönelik. Cenk ve Aboubakar'ı sahaya sürmesine rağmen, pozisyon açısından kısır bir görüntü ortaya koydular. Antep kalesine gitmekte zorlanan bir Beşiktaş vardı. Antep de ligin zor deplasmanlarından biri değil.
Beşiktaş'ın sorunu gerçekten büyük. Önümüzdeki yıl bu hoca ile devam edilir mi? Bence tartışılır.
Yönetim ve teknik kadro belki kaybedilen bir sezonda görev aldı. Fakat; formsuz oyuncu da çok. Al-Musrati sakatlandı.
Muci ortada yok.
Amartey, Cenk üretkenlikten uzak.
Aboubakar zaten küsmüş durumda.
Elle tutulur oyuncu sayısı bile yok gibi! Antep'in hocası Selçuk İnan adına en şanslı maçtı. Rakipleri Konya olsa daha zorlanırlardı! Kartal'da formda olan Semih gibi isimler de durdu. Takım oyunu yoksa bu iş yürümez. Antep adına bu galibiyet alt tarafı karıştırır. Beşiktaş, kötü sinyaller veriyor.

"Selçuk İnan'ın en şanslı maçıydı.
Kara Kartal'da formda isimler bile durdu.
Takım oyunu yoksa bu iş yürümez."

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