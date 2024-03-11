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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 11 Mart 2024

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Bu oyunla şampiyon olamaz

FENERBAHÇE, bugün yine Kadıköy'de iyi bir futbol oynamadan galibiyeti aldı. Maçta ne kadar etkili bir oyun vardı ne kadar futbol vardı tartışılır. Yine iç sahada zar zor kazanılan bir maç oldu.
Penaltı pozisyonu tam bir muamma ama bana göre ceza sahası dışındaydı. İlk 45 dakikada hiç pozisyon yoktu. Pendikspor iyi kapandı. Thiam ve Umut Nayir de geriye koşarak savunmaya destek verdiler.
Konuk takım, ofansif bir aksiyon geliş tirmeyi düşünmediği bir maçta Halil Akbunar'ın golü maçı uzun süre önde götürmelerini sağladı.
Fenerbahçe şu görüntüsüyle şampiyon olacak bir takım görüntüsünde değil. Pendik iyi direndi. Geçen haftaki Konyaspor maçına göre daha iyilerdi.
Fenerbahçe'nin orta alanda görev yapan ikilisi Krunic, Fred oyunda hiç yoktu. Ayrıca Mert Hakan'ın hakemle didişmesi çok rahatsız ediciydi.
Batshuayi girmesi oyunu hareketlendirdi.
Taraftarın gazıyla mı oldu bilmiyorum ama Fenerbahçeli futbolcular sahada hep bir polemik, hep bir kavga halindeydi.
Bu sağlıklı bir görüntü değil. F.Bahçe tartışmalı geçen bir maç sonu 3 puanı aldı.

"Fenerbahçe etkili bir oyun ortaya koyamadı ve üretmekte zorlandı. Bu futbol şampiyon olacak takım görüntüsü çizmiyor."

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