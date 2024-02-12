Oktay DERELİOĞLU

FENERBAHÇE, Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler maçın başlarında gelen golle büyük panik yaşadı. Hücumda final pasları ve son vuruşlarda yaşanan beceriksizliklerde bunun göstergesiydi. Alanyaspor'da ilk yarıda skoru bulduktan sonra doğal olarak geriye yaslandı ve topu Fenerbahçe'ye bıraktı.

İkinci yarıda İsmail hocanın yaptığı İrfan-Cengiz hamlesi etkili oldu. İkinci yarının hemen başında gelen penaltı ile de Fenerbahçe Alanya kalesini abluka altına aldı. Çok sayıda pozisyon yakalayan Sarı-Lacivertliler golcüsü Dzeko ile de golü buldu.

Bu golden sonra herkes farkın daha da artmasını beklerken 4 dakika gelen gol hem Fenerbahçeli oyuncuların hem de İsmail Kartal'ın planını bozdu.

2-2'den sonra savunma güvenliğini de ikinci yarıda bırakan Alanya kalesine yüklenen Fenerbahçe galibiyet golünü bulamadı ve çok kritik 2 puan ve liderliği kaybetti.

Fatih Tekke'yi de kutlamak gerek.

Çok zor bir deplasmandan çok önemli bir puan aldılar. Sarı-Lacivertliler daha önce rakibinin yaptığı gibi artık Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.



Başa baş geçen yarışta liderliği kaybeden Fenerbahçe artık ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.