Oktay DERELİOĞLU

TRABZONSPOR galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos, kadroyu çok değiştirmeden kupa maçına çıktı. Zaten kadroyla çok oynayacak da gücü yoktu tecrübeli hocanın.

İlk yarıda Beşiktaş sahada varlık ortaya koyamadı.

Savunmada Umut Meraş'ın yaptığı hatayla geri düştü.

Portekizli çalıştırıcı devre arasında zaten Umut'u kenara alıp Emrecan'ı sahaya sürdü.

Açıkçası genç futbolcu, Umut'tan daha iyi oynuyor.

Hem istekli hem daha çabuk bir isim Emrecan.

İki sene önce kadroya katılan Jackson Muleka, kendisinden beklenen performansı bu maçta sergiledi ve Beşiktaş, güzel bir geri dönüşle turu kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası, özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş için Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre çok daha önemli.

Türkiye Kupası, Avrupa'ya açılmanın en kısa yolu ve takımların Avrupa kupalarından kazanacağı para miktarı da oldukça ciddi.

Yöneticiler ve teknik heyetler, Ziraat Türkiye Kupası'na çok daha fazla önem vermeli ve futbolculara anlatmalı.



"Muleka, geldiğinden beri belki de ilk kez neden Beşiktaş'a transfer olduğunu gösterebildi.

Umarım böyle devam eder."