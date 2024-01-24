Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ ligin en formsuz takımına karşı iç sahada oynamasına rağmen yine temposuz ve sıkıcı bir maç çıkardı.

Beşiktaş'ta o kadar çok oyuncu var ki formayı hak etmeyen...

Takım ilk yarıya istekli başladı fakat pozisyona girecek bir set oyunu göremedim.

Gedson Fernandes sahada yok gibiydi. Sorumluluk almalıydı.

Sahada takımın en istekli ve yetenekli oyuncusu Semih maçı tamamlamadan oyundan alındı.

Santos, Pendik maçında da bunu yapmıştı. Gerçekten bu değişikliği anlamak oldukça güç.

Portekizli hocanın henüz takımı tanımadığını düşünüyorum.

Takımın değişmesi şart fakat devre arasında kaliteli futbolcu bulmak da oldukça zor. Yönetim ne yapacak merakla bekliyorum.

Hafta içi olmasına rağmen tribünlerde çok sayıda da taraftar vardı.

Gerçekten stada gidip hem parasını hem zamanını harcayan hem de bu soğuk havada hasta olmayı göze alan taraftarlara yazık.

Ligin en çok gol yiyen takımı Pendik'e gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kalan Adana Demir'e de gol atamadı.

Taraftarlara sabır diliyorum...

Takımda sorumluluk alan isim yok. Takımın en yeteneklisi Semih ise maçı tamamlamadan oyundan çıkıyor...