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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

15 Ocak 2024, Pazartesi

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Çilingirin kıymeti

FENERBAHÇE kadro kalitesi olarak rakibinden çok öndeydi. Gol üretmekte zorlanmayan Kanarya, haliyle maça da favori bir şekilde çıktı. Maçın ilk yarısı tempoluydu.
Gaziantep ekibi, güçlü rakibi karşısında gol üretmeye çalıştı.
Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında başarıyla sonuçlanmayan girişimleri oldu.
İlk yarıda Serdar'ın sakatlanıp çıkmasından sonra, Bonucci oyuna girdi. Bonucci yıldız karakterde bir oyuncu. Pozisyon bilgisi çok yüksek. Katkısını ya da yapacaklarını sadece bir maçla değerlendirmemek gerek. İlk yarıda Fenerbahçe topla daha fazla oynadı ve daha çok şut çekti. Fakat; ilk 45 dakika içinde bitiricilik açısından İsmail Kartal'n öğrencileri verimli değillerdi. İkinci yarının başlarında Dzeko, penaltıyı kaçırarak fırsat tepti.
Bazı pozisyonlarda ağır kaldı.
Tadic ve Szymanski gibi isimlerin formu çok önemli. Tadic toparlanmalı.
Antep'in Maxim ile bulduğu fırsat ise Livakovic'in ellerinde eridi. İsmail Kartal, Batshuayi ve İrfan Can hamleleriyle forveti ikiledi. Sonradan giren İrfan Can'ın golü, takıma hayat verdi.
Kadroda birden fazla çilingirin olması çok kıymetli. Değil mi?

"Kadro kalitesi açısından rakibi Antep'ten çok daha önde olan Fenerbahçe'de birden fazla çilingirin olması çok kıymetli."

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