Aboubakar geri döndü
Taraftarların yine stadyumu doldurması takdire şayandı.
Beşiktaş maçın ilk yarısında rakibine göre oldukça üstündü.
Aboubakar eski günlerini hatırlatan muhteşem bir gol atarak geri dönüş sinyalini çaktı. Oyun içinde çok etkili olmasa da gol vuruşu kalitesini gösterdi. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın çok pozisyon verdiğini ve kalesinde büyük tehlikeler gördüğünü söyleyebiliriz.
Kaleci Mert Günok'un maçın sonlarında yaptığı kurtarışlar 3 puanı getirdi.
Beşiktaş'ın kadrosunda kaliteden uzak isimler var.
Yapılan yeni transferlere biraz daha zaman vermek gerek ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosundaki gibi yıldız isimler yok. Beşiktaş'ın artık gelecek sezonun planlamasını yapması gerekiyor.
Burada Şenol Güneş'e büyük iş düşüyor.
Beşiktaş'ın hem maddi hem de markasını parlak tutması açısından mutlaka gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alması gerekiyor.
Bu yüzden maçlarını kazanarak devam etmeli. Türkiye Kupası'nın da elden gittiği unutulmamalı...
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