FENERBAHÇE Adana Demirspor maçında ciddi anlamda zorlandı. Adana Demirspor'un kaliteli ve rakibi iyi analiz eden bir teknik direktörü var. Vincenzo Montella, sahalarındaki maçta Fenerbahçe'yi nasıl durduracağının planına belli ki kafa yormuş. İlk yarıda bu plan belli oranda işledi ve cevap verdi.
Kaliteli ayaklara sahip olan Fenerbahçe, takım olarak ilk yarıda beklenenin altında kaldı. Bunda Adana Demirspor'un oyun planının da etkisi var. Mert Hakan'ın eline çarpan top sonrası iptal edilen golü ve Belhanda'nın yararlanamadığı penaltı dışında akıllarda birçok pozisyon kaldı. 45 dakikalık bölümün 0-0 bitmesi sürprizdi.
Jorge Jesus'un atacağı adımları rakip teknik adamların önceden kestirebiliyor olması, Portekizlinin artık bir yeni bir oyun planı ortaya koyması gerektiğinin sinyallerini veriyor.
Fenerbahçe'nin takım oyunundan da uzaklaşmaması, Enner Valencia dışında formda oyuncu sayısını mutlaka yükseltmesi gerekiyor.
Fenerbahçe son vuruşlarda da çok kötüydü. Maçın hakkı beraberlikti.
Şampiyonluk istiyorsanız akılcı, sağlam bir planla ve en önemlisi istikrarlı bir şekilde bu yola devam etmek zorundasınız.
Bitiricilik çok eksikti
Akılcı ve sağlam plan şart
Son vuruş eksikliği
FENERBAHÇE Adana Demirspor maçında ciddi anlamda zorlandı. Adana Demirspor'un kaliteli ve rakibi iyi analiz eden bir teknik direktörü var. Vincenzo Montella, sahalarındaki maçta Fenerbahçe'yi nasıl durduracağının planına belli ki kafa yormuş. İlk yarıda bu plan belli oranda işledi ve cevap verdi.
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