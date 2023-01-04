Fenerbahçe 2. yarıda açıldı

FENERBAHÇE maçın ilk yarısında çok kötüydü. Pozisyon bulmakta zorlanan Jorge Jesus'un ekibi savunmada da rakibine pozisyonlar verdi ve Haji Wright'ın golüyle de 1-0 geriye düştü. King ve Serdar Aziz'in direkten dönen topları olsa da ilk yarıdaki Fenerbahçe'yi beğenmedim diyebilirim. Ama Jorge Jesus'un ekibi ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Rakibini adeta ablukaya alan Fenerbahçe aradığı golleri peş peşe buldu. King, Batshuayi ve Emre Mor elini kolunu sallaya sallaya pozisyon buldu. Bunun gerçekleşmesinin nedeni Antalyaspor'un 1-0'ın üstüne yatması diyebilirim.



ŞİMDİ GÖZLER DERBİDE

2. yarıda Haji Wright'ın direkten dönen topu dışında bir pozisyon bulamadılar. Nuri Şahin'in ekibi 1-0'ı yanlış şekilde korumaya çalıştı. Savunmayı bu kadar geri çekerseniz arka arkaya golleri yersiniz... Daha da gol olabilirdi.

Fenerbahçe şimdi rahat bir şekilde derbiye hazırlanacak ve 45 bin taraftarının önünde Galatasaray'ı devirip şampiyonluğun en büyük adayı benim demek isteyecek. Fenerbahçe'nin rakiplerinden önce oynayıp kazanması, diğer ekipleri de baskı altına alacak.