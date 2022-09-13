HERKES sezonun en az puan kaybı yaşayan üç takımdan ikisinin mücadelesini merak ediliyordu.
Başakşehir'in ligde hiç gol yememiş olması da dikkat çeken bir noktaydı. Genel kanı son haftaların en formda takımı olan Beşiktaş'ın Başakşehir'in bu gol yememe rallisine son vereceği yönündeydi. Ama işler öyle olmadı.
Beşiktaş maç boyunca sadece ilk yarıda N'Koudou ile net pozisyon buldu. Bunun dışında Başakşehir kadro kalitesi ise ağır bastı diyebilirim.
Seyirciden hiç etkilenmediler ve maçı hep aynı tempoda götürdüler. Beşiktaş'ın bireysel anlamda tek savunma hatasını affetmeyerek ne kadar tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler.
Beşiktaş'da Weghorst sahada hiç yoktu. Valerien Ismael'in de bu durumu maç boyunca izlediğini gördüm.
Neden oyundan almadı anlayamadım.
Takımın etkili oyuncularından Muleka'yı oyundan alması da yanlıştı. Başakşehir haklı bir galibiyet aldı diyebilirim. Beşiktaş da maçı çok istedi ama önceki maçlarda bulduğu pozisyonları bulamadı. Başakşehir ise hem kazandı hem de gol yememe serisini devam ettirdi.
Valerien Ismael sadece izledi
Başakşehir seyirciden etkilenmedi
Başakşehir’in şakası yok
HERKES sezonun en az puan kaybı yaşayan üç takımdan ikisinin mücadelesini merak ediliyordu.
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