GEÇTİĞİMİZ hafta Karagümrük'ü yenerken ortaya koyduğu coşkulu futbolla taraftarlarına umut veren Beşiktaş'ın, Dele Alli'li kadrosuyla Sivas maçında nasıl bir oyun ortaya koyacağı herkesin merak ettiği şeydi. Sivas maçı öncvesinde Fenerbahçe'nin mağlubiyet haberinin gelmesi de Beşiktaş'ı liderlik için havaya soktu. Beşiktaş yine coşkulu, etkili ve skorer bir kimlikle maça başladı. Muleka, Weghorst ve sonrasında yine Muleka'nın golleri Sivas takımını ilk yarıda teslim aldı diyebiliriz.
NEFES ALDIRMADILAR
Şu bir gerçek ki Beşiktaş bu sezon iç sahada en etkili takım olacak. Taraftarlarla inanılmaz bir bütünleşme var. Rakip tatkım nefes bile alamadan kalesinde pozisyon üstüne pozisyon görüyor. Top hep Beşiktaş'ta.
Kaybedilen toplar da hemen kazanılıyor.
Kısaca işler iyi gidiyor.
2. yarıda da pozisyonlar vardı ama 70'den sonra da fiziksel bir düşüş dikkat çekti. Beşiktaş sonuçta dün gece istediğini çok iyi bir oyunla aldı ve liderliğin keyfini yaşadı.
Beşiktaş evinde bambaşka oynuyor
Beşiktaş topu çabuk kazanıyor
Beşiktaş’ta işler yolunda
GEÇTİĞİMİZ hafta Karagümrük'ü yenerken ortaya koyduğu coşkulu futbolla taraftarlarına umut veren Beşiktaş'ın, Dele Alli'li kadrosuyla Sivas maçında nasıl bir oyun ortaya koyacağı herkesin merak ettiği şeydi. Sivas maçı öncvesinde Fenerbahçe'nin mağlubiyet haberinin gelmesi de Beşiktaş'ı liderlik için havaya soktu. Beşiktaş yine coşkulu, etkili ve skorer bir kimlikle maça başladı. Muleka, Weghorst ve sonrasında yine Muleka'nın golleri Sivas takımını ilk yarıda teslim aldı diyebiliriz.
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