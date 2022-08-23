Coşku ve enerji

DÜN Kadıköy'de müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlar hem yılların şampiyonluk hasreti hem de Jorge Jesus yönetimindeki takımın saçtığı ışık nedeniyle tribünleri doldurmuştu. Taraftarın bu coşkusu direkt sahaya da yansıdı. Santra ile beraber ön alanda pres yapan, her topa iki kişi basan bir Fenerbahçe izledik.



JESUS YILDIZLAŞTI!

Rakibi sürekli hataya zorladılar ve bunun sonucunda 3-0'ı buldular.

Herkes 'maç bitti' diye düşünürken biraz Fenerbahçe'nin de rehavete girmesiyle skor bir anda 3-2'ye geldi. Ardından Adana Demir beraberliği bile yakalayabilirdi.

Ancak önce kırmızı kart sonra da Alioski'nin harika golüyle galibiyet geldi. Dün Fenerbahçe kusursuz mu oynadı?

Hayır. Ancak futbolcular müthiş coşkulu ve enerjikti. Adana Demir gibi bir rakibe karşı alınan galibiyet çok değerliydi. Jesus hem maç öncesi planı hem değişikliklerle gecenin yıldızlarından biri oldu.

Skor 3-3'e gelebilirdi

Galibiyet çok değerli