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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 23 Ocak 2022, Pazar

Beşiktaş’ın tadı-tuzu yok

BEŞİKTAŞ için kağıt üstünde en kolay maçlardan birisi olması gereken bir karşılaşmaydı.
Süper Lig'in son sırasında yer alan moralsiz, formsuz ve haftalardır maç kazanamayan Yeni Malatyaspor karşısında Beşiktaş'ın kolay kazanması beklenebilirdi. Ama hiç de öyle olmadı. Beşiktaş, yeterli baskıyı kuramayınca Malatya takımın maçın tamamında oyuna ortak oldu. Direktön dönen 3 top olmasa yine Beşiktaş kazanabilirdi ama son bölümdeki düşüş yine devam etti. İlk yarının sonunda Josef'in sakatlanması Beşiktaş'ın orta sahasının direncini aşağıya çekti. Pjanic de çok etkili bir gününde değildi. Haftalardır takımın en etkili isimlerinden birisi olan Oğuzhan'ın 11'de olmamasını açıkçası yadırgadım.
Bunun dışında Malatya'nın kazandığı penaltıda Necip'in o basit hatayı yapmaması gerekirdi. Bu hareket Malatya'ya 1 puanı hediye ederken Beşiktaş'ın da 2 puanına mal oldu.
Beşiktaş için çok da keyifli bir maç değildi. Yıldız isimlerin ağırlık koyması elbette beklenidi ama takımın genel anlamda havası da yoktu.
Josef'siz orta saha düşüyor
Penaltı çok basit!

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş’ın tadı-tuzu yok
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