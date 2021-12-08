Bunun adı hezimet!
Çok aciz bir mağlubiyet oldu Siyah-Beyazlılar adına. Dortmund dün akşam 'kendi çaldı kendi oynadı' dersek yanılmayız. Welinton'un sebebiyet verdiği penaltı ve gördüğü kırmızı kartla ise maç tamamen koptu. Burada hakemin kırmızı kart kararı da tartışılabilir.
KAOSA SÜRÜKLENEBİLİR
Beşiktaş her ne kadar 10 kişi kalsa da yenilen 3. golün izahı olamaz.
Reus resmen yürüyerek golü attı.
Siyah-Beyazlılar'ın dün futbol adına doğru yaptığı bir şey neredeyse yoktu!
Sonunda da farklı yenilgi kaçınılmaz oldu.
Takım acilen bir çıkış yakalamak zorunda. Yönetim, Sergen hoca ile güven tazeledi. Bir an önce taraftarın arzu ettiği eski Beşiktaş'ın sahada olması ve seri galibiyetlerin gelmesi gerekiyor.
Bundan sonraki maçlarda alınacak olan olası kötü sonuçlarda Beşiktaş ciddi bir kaosa sürüklenebilir. Dolayısıyla Beşiktaş bir an önce çıkışa geçmeli ve üzerindeki ölü toprağını atmalı. Bu durumdan herkes üzerine düşen payı çıkarmalı. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular el ele verip Beşiktaş bu kaostan kurtulmalı.
Beşiktaşlı futbolcular aciz oynadı
Reus yürüyerek gol attı!
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