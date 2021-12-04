Zirve yarışında büyük kopuş

BEŞİKTAŞ üst üste aldığı 4 yenilgi ile bir anda zirvenin 16 puan gerisinde kalırken, sezonun geri kalanı için belki de en kritik maçlardan birisine çıktı.

Kritik diyorum, çünkü yönetimin devam kararı aldığı Sergen Yalçın için de her maç Beşiktaş için final niteliğindeydi. Kasımpaşa karşısında maça istekli başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda golün sinyalini verdi.

Sonrasında genç orta sahada Can Bozdağ'ın harika şutu ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Beşiktaş ilk yarı boyunca daha diri gözükürken Kasımpaşa'ya ciddi bir pozisyon da vermedi. 2. gol için de fırsatlar yakaladı.

GERİYE YASLANDILAR

2. yarıda ise skoru koruma amacında olan ve yaslanan bir Beşiktaş vardı. Kasımpaşa'yı kalesine davet eden Beşiktaş savundaki ilk ciddi hatasında kalesinde golü gördü.

Savunmada iyi görüntü verilse de takım geri yaslanınca Beşiktaş kendi kendisini hataya zorladı ve iki puan kaybetti.

Zirve yarışında büyük kopuşun resmini bir kez daha çizdi.

Can'ın futbolu umut verdi

İkinci yarı K.Paşa'yı zorlamadılar