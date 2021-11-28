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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
  • 28 Kasım 2021, Pazar

Beşiktaş’ın havası kaçmış

BEŞİKTAŞ'IN üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası Giresun maçı ile artık bir reaksiyon vermesi gerekiyordu. Ancak çıkış maçı olması beklenen karşılaşma Siyah-Beyazlılar adına hepten çöküş maçı haline geldi. Dün akşam Beşiktaş adına dramatik bir oyun ve bir sonuç oldu. Şunu gördük ki Beşiktaş takımının havası kaçmış, oyuncuların saha içinde birbirleriyle ve teknik heyet ile olan iletişimi kesilmiş.

KIRMIZI KART DOĞRU
Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz.
Geçen sezon daha zayıf bir kadro ile gelen iki kupa ve bu sezon daha güçlü bir takım ile ortaya çıkan bu kötü tablonun çözümünü teknik heyet yine takım içinde bulmalı.
Rosier adına penaltı pozisyonu talihsizlik olsa da Necip'in yaptığı sert faul maçın kırılma anı oldu. Bu çok amatörce bir hataydı.
Kaleci Mert adına da dün son derece talihsiz bir akşam oldu. İkinci goldeki zamanlama hatasından sonra 4. goldeki sakatlığı onun için bir hayli üzücüydü.


Beşiktaş bir an önce toparlanmalı

Necip'in faulü amatörceydi

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Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş’ın havası kaçmış
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