Beşiktaş’ın havası kaçmış
KIRMIZI KART DOĞRU
Bunu da net bir şekilde görebiliyoruz.
Geçen sezon daha zayıf bir kadro ile gelen iki kupa ve bu sezon daha güçlü bir takım ile ortaya çıkan bu kötü tablonun çözümünü teknik heyet yine takım içinde bulmalı.
Rosier adına penaltı pozisyonu talihsizlik olsa da Necip'in yaptığı sert faul maçın kırılma anı oldu. Bu çok amatörce bir hataydı.
Kaleci Mert adına da dün son derece talihsiz bir akşam oldu. İkinci goldeki zamanlama hatasından sonra 4. goldeki sakatlığı onun için bir hayli üzücüydü.
Beşiktaş bir an önce toparlanmalı
Necip'in faulü amatörceydi
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- En kötüsü de kabullenmek! 25 Kasım 2021, Perşembe BEŞİKTAŞ Şampiyonlar Ligi 5. maçında da puanla tanışamadı... Siyah-Beyazlılar, Ajax maçına iyi başladı... Eski...
- Hayata dönüş! 22 Kasım 2021, Pazartesi F.BAHÇE için Galatasaray derbisi öncesi işler hiç de iyi gitmiyordu... Pereira'nın koltuğu sallantıda, futbolcular...
- Beşiktaş’ta eski ruh yok 21 Kasım 2021, Pazar DÜN maça iyi başlayan taraf Beşiktaş'tı ama Siyah-Beyazlılar atak sonlandırmada etkisiz kaldı. Rakibini bekleyen...
- Kötü başladik iyi bitirdik 17 Kasım 2021, Çarşamba ÇOK kötü başladığımız bir mücadelede tabiri caizse mutlu sonla bitirmesini bildik. Oyunun kırılma anları tabii...
- Yöneticiler aynaya bakmalı 12 Kasım 2021, Cuma ALİ Koç sürekli yanlış hamleler yapıyor. Başarısızlıkta suçlu aranacağına, nasıl tedavi gerçekleştirilebilir onu...