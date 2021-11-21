Beşiktaş’ta eski ruh yok

DÜN maça iyi başlayan taraf Beşiktaş'tı ama Siyah-Beyazlılar atak sonlandırmada etkisiz kaldı. Rakibini bekleyen Alanya ise Beşiktaş'ın hatasını kollayarak öne geçti. Şunu söylemek gerekiyor; Beşiktaş'ın 1-0 geriye düştüğü golü Welinton ikram etti... Efecan ortayı kestiği anda Welinton tam anlamıyla Babacar'ın önünü açtı ve bomboş pozisyonda Alanyaspor'un golü geldi.

Brezilyalı stoper resmen golü Babacar'a ikram etti.

Böyle amatörce bir hatayı Beşiktaş seviyesi affetmez.

Welinton'un pozisyon bilgisi sınıfta kaldı. Beşiktaş geriye düşmesine rağmen ilk yarıda reaksiyon gösterdi ama Pjanic ve Ghezzal gibi oyuncuların etkisiz olması sebebiyle soyunma odasına geride gitti.

İkinci yarıda değişikliklerle Beşiktaş ağırlını biraz daha hissettirdi ama net pozisyon üretme konusunda yine etkisiz kaldılar. Beşiktaş'ın eski oyun ruhunu kaybettiği de net bir şekilde Alanya'da görüldü. Beşiktaş dün de mağlup olarak kan kaybetti. Trabzonspor'un kazanması halinde fark 13'e çıkacak ve zirve ile ara daha da açılacak.

Baskı golü getirmedi

Welinton Kartal'ı yaktı