Savunma hattı sınıfı geçemedi

ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki ilk 2 maçını kaybeden Beşiktaş, grubundaki en kritik maçına belki de dün gece çıktı. Maçı kazanmak zorunda olduğunun bilincide olan Sergen Yalçın ve oyuncuları maça baskılı ve pas bağlantısı yüksek bir görüntü çizerek başladılar. Konuk Sponting ise kaptığı toplarla hızlı çıkmanın peşindeydi. Beşiktaş korneden gelen topta yediği kafa golünün şokunu pek de fazla yaşamadan Larin ile eşitliği sağlayınca hem oyuncuların hem de taraftarın coşkusu zirve yaptı. Ancak birinci golün kopyasını kalesinde görünce bu kez gerçekten moraller bozuldu.

ARTIK ÇOK ZOR...

Üst düzey maçlarda sonucu ufak tefek ayrıntılar belirleyebiliyor.

Hücumda daha becerikli olsak belki farklı olabilirdi. Sakatlıktan gelen oyuncuların henüz tam hazır olmadığını da dün gördük. Alex Teixeira'nın golü ofsayta takılmasa devre arasına Beşiktaş çok moralli girebilirdi ama bunlar hep ihtimal.

Beşiktaş 3. maç sonunda da puansız kalınca artık işi çok zorlaştı. Hatta grubu 3. bitirmek bile artık kolay değil. 2. yarıda golleri kaçıran yine Beşiktaş'tı ama gol yine rakipten geldi. Beşiktaş dün gece savunma anlamında geçer not alamadı diyebiliriz.

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