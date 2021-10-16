Beşiktaş arayı iyi geçirmemiş

SAKATLARIN birçoğunun düzelmesinin ardından Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında güçlü bir oyunla sahada yer almasını bekliyorduk.

Ancak dün beklenen olmadı ve Başakşehir maça etkili başlayan, topu kontrol eden, rakibini daha çok zorlayan taraf oldu. Emre Belözoğlu yönetiminde Turuncu- Lacivertliler'in oyun kimliğini değiştirdiğini ve daha öz güvenli oynadığını gördük. Beşiktaş'ın ise tam aksi milli takım arasını iyi değerlendiremediği ve geriye gittiği ortaya çıktı. Takımın coşkusunun da eskiye nazaran eksik olduğunu söyleyebiliriz.

Bir tek Pjanic'in eksikliği Beşiktaş'ın oyununu bu kadar etkilememeli ve bu bahane olarak kabul edilmemeli.

GÜVEN ETKİSİZ KALDI

Daha önce de söylediğimiz gibi Güven'in devamlılık problemi olduğunu dün yine gördkü.

Oğuzhan da çoğu zamanki gibi beklentilerin altındaydı. Beşiktaş ikinci yarıda rakibin hatası ile golü yakaladıktan sonra bunu avantaja çevirip oyunda psikolojik üstünlüğü alabilirdi. Ancak bunu yapacak bir oyuncu grubu sahada yoktu.

Dolayısıyla da Başakşehir, Beşiktaş'a maç ve skor üstünlüğünü ta- nımadı. Okaka'nın harika bir maç çıkardığını söyleyelim.

İtalyan golcü çok yırtıcı bir futbolla karşılaşmaya damgasını vurdu. Son dönemdeki en etkili forvet performanslarından birine imza attı.

Şu bir gerçek ki Beşiktaş iyi durumda değil ve bir an önce fabrika ayarlarına dönmeli.

Belözoğlu farkını ortaya KOYDU

Okaka maça damga VURDU!