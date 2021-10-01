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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 01 Ekim 2021, Cuma

3’lü savunma ile olmaz!

FENERBAHÇE için sezon başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu takım 3'lü savunma oy-na-ya-maz!
Orta saha ve forvete fazla adamla gitmen gerekiyor.
Gidiyorsun ama pozisyon bulamıyorsun... Futbolu ne ben ne de Pereira icat etti! Pozisyon üretmezsen nasıl galip geleceksin. Bunu yapmıyorsun bir de üstüne kontralarla rakibe pozisyon veriyorsun.
Denemeler yaptın ama net bir pozisyon bulamadın.
Fenerbahçe'de Pelkas'ın direkten dönen topuna bile pozisyon diyemem... Altay Bayındır 3 gol yedi ama inanılmaz pozisyonları da önlemeyi başardı. Devrede Vitor Pereira önlem almalıydı, ama almadı.
Karşındaki ekip de iyi oyunculardan kurulu bir takım.
4-5-6 olabilirdi maç. Onu söyleyeyim. Altay ön plana çıkıyorsa her maç o takımda sorun vardır. Galip geldiği maçlarda da söylemiştim Fenerbahçe için... Oyunu ümit vermiyordu. Sonucunda Olympiakos akıllı taktikle oynadı ve yetenekli oyuncularıyla İstanbul'da kazanmasını bildi.

MAÇIN iYiSi CAMARA
Olympiakos'un yıldızı iyi top oynadı.

MAÇIN KÖTÜSÜ VALENCIA
Fenerbahçe'nin yıldızı dün ortada yoktu.

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