Kartal’ın ayak sesleri

BEŞİKTAŞ milli ara sonrası Beşiktaş lige muhteşem bir başlangıç yaptı.

Siyah-Beyazlılar, Malatya karşısında baskı ile maça başladı ve rakibini sahasına hapsetti.

Yeni transfer Pjanic ayağının tozuyla çıktığı maçta tekniği ve oyun zekası ile büyüledi.

Pjanic-Batshuayi ortaklığı ile gelen ilk gol kalite kokuyordu.

Pjanic'in topu ayağında çok tutmadan genelde tek top oynaması Siyah-Beyazlılar'ın oyundaki temposunu ve gücünü artırdı. Kartal ilk yarıda attığı iki golle maçı kopardı ve ikinci yarıyı daha rahat oynadı.

JOSEF BİLDİĞİMİZ GİBİ

MALATYA kalecisinin hatası sonrası gelen üçüncü golle Siyah-Beyazlılar fişi tamamen çekti. Batshuayi ve Pjanic gibi oyuncular kaliteleri ile ön plana çıktı ancak Josef'in de sahadaki azmini tebrik etmek gerekiyor.Brezilyalı oyuncu orta alanda savunma yükünü tamamen sırtladı. Beşiktaş adına dün sahada kötü olan tek şey Vida ve Teixeira'nın ilk yarıda sakatlanıp çıkmasıydı.

MAÇIN EN iYİSi BATSHUAYI

Harika bir futbol ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ABDULSAMED

Abdulsamed gününde değildi.